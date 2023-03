Mihai Macovei - Suntem masochişti, am dat 21 de puncte cadou Spaniei

Căpitanul echipei naţionale de rugby a României, Mihai Macovei, a declarat, după victoria cu Spania din finala mică a Rugby Europe Championship 2023, scor 31-25, că el şi colegii săi au fost "masochişti" deoarece au oferit cadou adversarilor 21 de puncte în acest meci, potrivit Agerpres..

"Cred că suntem masochişti, am dat 21 de puncte gratuit adversarilor. Trebuie să lucrăm mai mult la concentrare. Pentru că jocul a fost bun, dar... e păcat că am dat 21 de puncte cadou Spaniei. În general jocul a fost bun, am avut momente bune pe atac, uneori şi unele sincope în apărare, dar le-am reglat. Am fost o echipă azi, dar trebuie să creştem împreună de la meci la meci. Dacă o luăm individual nu o să ajungem nicăieri", a afirmat Macovei într-un interviu acordat Federaţiei Române de Rugby.

"Pe suporteri îi rog să fie mai indulgenţi cu noi, suntem o mână de oameni şi facem mereu tot ce putem. Am avut şi momente grele... şi vreau să fie alături de noi. Dar văd numai mesaje negative pe care noi, jucătorii, nu le merităm. Noi încercăm să facem totul pe teren. De aceea îi rog în perioada următoare să fie alături de noi pentru că urmează Cupa Mondială", le-a transmis suporterilor căpitanul României.

Jucătorul Andrei Gorcioaia (Andre Gorin) a afirmat la rândul său că partida cu Spania a fost una dificilă din cauza greşelile făcute de el şi colegii săi.

"Partida a fost grea pentru că ne-am făcut-o noi grea. Am jucat rugby, am produs marea majoritate a acţiunilor, iar ei doar ne-au contracarat şi au marcat pe greşelile noastre. Partida cu Spania s-a câştigat cu inima. Ne-am dăruit şi chiar dacă am făcut greşeli am fost uniţi şi solidari", a explicat Gorcioaia.

Gabriel Pop, titular în premieră în naţionala României, a menţionat că titlul de "jucătorul meciului" l-a câştigat datorită echipei.

"A fost un meci foarte greu, a fost foarte cald, nu eram obişnuiţi cu această temperatură şi s-a văzut. Dar ne-am grupat, am făcut o echipă şi am reuşit până la final să câştigăm. Este primul meci titular şi am folosit această oportunitate ca să arăt că pot şi să arătăm că avem un grup foarte bun care poate ajunge foarte sus. Titlul de omul meciului înseamnă echipă, adică echipa mi-a dat premiul acesta, toţi am muncit pentru premiul acesta. Dacă nu reuşeam victoria, nu obţineam eu titlul de omul meciului", a afirmat Pop.

Echipa naţională a României s-a clasat pe locul al treilea în Rugby Europe Championship 2023, după ce a învins echipa Spaniei cu scorul de 31-25 (8-10), duminică, în finala mică, desfăşurată pe Estadio Nuevo Vivero din Badajoz (Spania). Ediţia 2023 a REC a fost câştigată de reprezentativa Georgiei are s-a impus în finala mare în faţa Portugaliei cu scorul de 38-11 (12-11).