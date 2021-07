Mihai Nistor, învingător prin KO într-o gală în California

Boxerul român Mihai Nistor l-a învins pe americanul Colby Madison prin KO în repriza a doua a meciului desfăşurat, vineri, la categoria grea, într-o gală desfăşurată la Banc of California Stadium din Los Angeles, potrivit Agerpres.

Nistor (30 ani) a obţinut astfel a treia sa victorie prin KO la profesionişti din tot atâtea meciuri.

Madison (38 ani), mai înalt cu opt centimetri decât Nistor, are un bilanţ de 9 victorii (6 KO), 3 înfrângeri (2 KO) şi două meciuri egale.

''Drumul spre succes nu e uşor, cu atât mai puţin în sport. Dacă vrei să reuşeşti, fii dispus să petreci majoritatea timpului antrenându-te. Respiră, mănâncă, visează doar ore întregi de antrenament.

Este singura metodă prin care poţi ajunge pe primul loc. Respectul şi admiraţia se câştigă greu, uneori şi cu sânge, în ring. Cine nu e dispus să dea tot timpul 120% din tot ce poate, se va amăgi doar cu visurile.

Eu sunt mândru pentru fiecare picătură de sânge vărsată în meciul de ieri pentru că nu a făcut decât să mă ambiţioneze şi mai tare să dovedesc ce gândesc în fiecare minut: You can't stop me! (nu mă puteţi opri)'', a scris Nistor pe Instagram după meci, alături de o fotografie în care apare cu faţa însângerată.

În 2015, Mihai Nistor a câştigat la categoria grea titlul mondial AIBA Pro Boxing, o iniţiativă profesionistă temporară a Federaţiei Internaţionale de Box Amator.