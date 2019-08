Mihai Pintilii, FCSB, după meciul din Europa League: 'Șansele au rămas egale. Guimaraes nu e de speriat'

FCSB a remizat contra celor de la Vitoria Guimaraes, joi seară, scor 0-0, în manşa tur a play-off-ului Europa League. Căpitanul Mihai Pintilii este încrezător în ceea ce priveşte şansele de calificare ale vicecampioanei României, anunță MEDIAFAX.

Citește și: DNA a dat verdictul! Sorin Blejan și soția sa trimiși în judecată – au fost acuzați de luare de mită

Pintilii spune că şansele sunt în continuare egale, însă nu a rămas impresionat de Vitoria Guimaraes. Mijlocaşul s-a arătat dezamăgit de şansele mari ratate de Florin Coman în prima repriză a partidei disputate la Giurgiu.

"Să sperăm că ne calificăm, important e că n-am luat gol. Păcat de prima repriză, a avut Coman două ocazii. Mă bucur că n-am luat gol şi sperăm să ne calificăm în deplasare. Şansele au rămas 50-50. Nu sunt de speriat, important e că am făcut un meci bun şi sper să ne reglăm relaţiile de joc. Dacă avem dăruirea din seara asta, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Măcar să compensăm prin asta. Am încercat să destind puţin atmosfera, important e să formăm o familie, un grup unit, după aşa-zisul scandal. Am stat să povestim, să vorbim mai mult, să ne unim. Avem o şansă foarte mare, trebuie să marcăm acolo.", a declarat Pintilii, la ProTV.

Citește și: Alexandru Cumpănașu reacționează după ce INML a finalizat raportul în cazul nepoatei sale: Mi se pare normal să nu mai fie minciuni

Ulterior, Pintilii a vorbit şi despre viitorul antrenor al echipei FCSB. Căpitanul vicecampioanei României spune că nu ştie nimic despre acest subiect şi aşteaptă şi el anunţul din partea finanţatorului.

"Nu ştiu nimic, se anunţă de pe o zi pe alta altcineva. Noi, ca jucători, nu ştim şi nu ne interesează. La câte nume s-au vehiculat, nici el (n. red. - Vergil Andronache) nu crede că mai simte ceva. Să fie secret şi aşteptăm noul antrenor atunci când îl va anunţa patronul. O calificare ar reprezenta o experienţă în plus şi m-aş bucura pentru băieţii din vestiar. Asta le zic de fiecare dată, să jucăm din trei în trei zile e ceva extraordinar", a mai spus Pintilii.

Citește și: Guvernul face anunțul! Cât va mai funcționa Centrala de la Cernavodă

Manşa retur dintre Vitoria Guimaraes şi FCSB are loc joi, 29 august, în Portugalia.