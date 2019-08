Mihai Stoichiță, director tehnic FRF: Nu există această discuție între Roșu și cineva de la FCSB

FCSB e în căutarea unui antrenor, după ce Bogdan Andone şi-a prezentat demisia. Ultima variantă vehiculată, Laurenţiu Roşu, a picat. Anunţul a fost făcut de oficialul FRF, Mihai Stoichiţă, care nu ştie despre o astfel de discuţie între federaţie şi Gigi Becali, relatează mediafax.

Gigi Becali a tăiat deja două nume de pe listă. Devis Mangia şi secundul Viitorului, Cătălin Anghel, nu mai sunt pe listă. Primul a fost refuzat de Becali din motive extrasportive, în timp ce al doilea a susţinut că vrea să rămână la Viitorul.

O altă variantă apărută era selecţionerul naţionalei U18, Laurenţiu Roşu, dar Stoichiţă nu ştie despre interesul FCSB.

"În primul rând nu există această discuție între Roșu și cineva de la FCSB. Dacă FCSB vrea să îl ia, bineînțeles că trebuie să plătească niște clauze.

El (n.red. - Laurențiu Roșu) își dorește să își facă treaba cu lotul național la care are contract, are o echipă bună am înțeles, o știu, e un băiat care lucrează foarte bine. Așadar această problemă cu FCSB deocamdată nu există.

De când m-au părăsit atâția antrenori am ridicat clauza, e confidențială, trebuie să plătească niște bani ca să plece. Eu înțeleg dorința de a ajunge la o echipă bună, dar trebuie să mă protejez și eu. (n.red. - clauză de 30 de mii de euro) În jurul acestei sume, trăim în România. Dacă aș pune o sumă mai mare (n.red. - 50, 60 de milioane de euro) ar trebui să dau și un salariu de un milion de euro, de unde?

E o clauză simbolică pentru unii, dar pentru noi, oamenii de rând, este destul de mare", a declarat directorul tehnic al FRF la DigiSport.

Stoichiţă a adăugat şi i-a sugerat lui Becali să mai caute: "Dacă m-ar întreba pe mine l-aș sfătui să iau un antrenor care a făcut performanță pe plan internațional. Ilie Dumitrescu, Grigoraș, care să aibă ascendent din punctul de vedere al poziției în fotbalul românesc, ca rezultate, ca imagine, ca personalitate. În ultima vreme la FCSB prietenia dintre antrenori și conducere nu a dat randament.

Și Moldovan a antrenat în Franța, în România, are și o imagine de fotbalist cu performanță în istoria fotbalul nostru, personalitate, sunt foarte importante, că până la urmă în fotbal înseamnă și imaginea, nu numai profesionalismul.

Vine unul pe care nu îl cunoști, care e foarte bun, dar nu reușește să se impună în fața jucătorilor pentru că jucătorii uneorii te tratează și prin prisma a ceea ce ai fost în fotbal".

5 titluri de campion, 3 Cupe ale României şi 3 Supercupe a câştigat Roşu cu Steaua pentru care a evoluat între 1993-2000.