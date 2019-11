Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, mulțumit de tragerea la sorți care a avut loc vineri, la Nyon

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, s-a declarat mulțumit de tragerea la sorți care a avut loc vineri, la Nyon, în urma căreia s-a stabilit că Islanda va fi prima adversară a tricolorilor în barajul pentru EURO 2020.

"A fost ce ne-am dorit, nu ştiu dacă noroc. Aveam doar două posibilităţi: Scoţia şi Islanda. Singura problemă, după părerea mea, este că vom juca în martie. Ei încep sezonul la sfârşitul lui aprilie. În martie, temperaturile acolo sunt între minus 5 grade şi un grad, deci terenul obligatoriu este îngheţat. Ei spun că vor aduce un fel de cort, din ce am înţeles eu, care se pune peste gazonul ăla. Dar gazonul ăla are nevoie de lumină", a declarat Stoichiță, sâmbătă, potrivit Telekom Sport.

Directorul tehnic al FRF a vorbit și despre posibilitatea mutării locului de desfășurare a partidei din Islanda în Danemarca din cauza cauza temperaturilor scăzute înregistrate, de obicei, în luna martie: "Nici nu vor să audă de treaba asta, doresc foarte mult să joace acasă. Mă pricep mai puţin la regulamentele astea UEFA în legătură cu organizarea meciurilor, pentru că asta aparţine administraţiei. Dar ştiu că în cazuri extreme se poate modifica de pe o zi pe alta. Gândiţi-vă şi dumneavoastră la logistica unei organizări unui astfel de eveniment, cât este de complicat".

De asemenea, Stoichiță a mai declarat că România este dezavantajată de faptul ca va fi nevoită să desfășoare ambele meciuri, semifinala și posibila finală, în deplasare.

"Sper să avem o evoluţie aşa cum am avut în Feroe, chiar dacă am suferit până spre sfârşit, dar bine că am câştigat. La prima vedere, este echipa cea mai puternică, pentru că o recomandă participările la Campionatul European în ultima vreme, dar se pare că şi ei sunt în picaj. Un dezavantaj este faptul că jucăm în deplasare două meciuri, deci noi, practic, suntem echipa cea mai dezavantajată.

Ungurii de-abia ne aşteaptă, am devenit echipa pe care şi-o doresc toţi. Mai întâi, să bată Bulgaria. Stai niţel, că abia îi aşteaptă şi bulgarii. La bulgari mă întâlnesc cu fostul meu asistent, care este antrenorul echipei naţionale, am stat de vorbă mult cu el ieri. Mi-a fost asistent la Litex, un băiat foarte deştept şi chiar vorbeam: Fă pe dracu' în patru să te califici şi să joci cu noi! Mai depănăm amintiri, chiar dacă vrem să te batem!", a mai spus Stoichiță.

Joi, 26 martie 2020, România va întâlni Islanda, în deplasare, în semifinalele barajului pentru EURO 2020. În cazul unei victorii, tricolorii vor disputa finala marţi, 31 martie, tot pe teren străin, contra Bulgariei sau Ungariei.