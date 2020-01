Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice a FRF: 'Vineri vor fi prezentate variantele de antrenori pentru naționala U21'

Naționala de fotbal U21 a României va avea în câteva zile un nou antrenor, anunță MEDIAFAX.

Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice a FRF, a declarat că joi va avea loc o întâlnire a Comisiei Tehnice, unde se va lua o decizie finală cu privire la „lista scurtă” a antrenorilor propuși, care va fi trimisă ulterior președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

„Joi o să fie Comisie Tehnică. Joi o să le mai cer o dată părerea celor din Comisie, o să îi informez ce am făcut în această vacanţă, pentru că am fost pe ici pe colo, am luat legătura cu unii de pe acea listă. O să le expun exact care e situaţia lor şi care sunt impedimentele întâmpinate în luarea unei decizii. Rămân celelalte variante pe care până joi trebuie să îşi fixeze candidatul, pentru că eu trebuie să mă duc la preşedinte vineri ca să îi prezint soluţiile alese.” , a spus Mihai Stoichiţă pentru Telekom Sport.

Favoriți pentru preluarea băncii tehnice a naționalei U21 sunt Adrian Mutu și Cristian Chivu. La prima vedere, fostul atacant are cele mai mari șanse. De altfel, în luna decembrie circulau zvonuri care îl dădeau ca variantă sigură.