Mihai Stoichiţă spune nu a făcut niciodată schimbări de jucători la meciurile naţionalei: 'Nu mai am nostalgia meseriei de antrenor. Nu mă comport ca un şef'

Preşedintele Comisiei Tehnice a FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că nu a făcut niciodată schimbările de jucători la meciurile naţionalei, el menţionând că nu mai are nostalgia meseriei de antrenor, potrivit news.ro.

“Am fost acuzat nu numai de asta. Nu mai am nostalgia meseriei de antrenor. Am un rol care îmi place, în care trebuie să fiu extrem de echilibrat. Nu am făcut niciodată schimbările la echipa naţională, aceasta este o afirmaţie pe care le fac unii cu anumite interese. Eu ştiu cine sunt, cum mă comport şi cât de civilizat fotbalistic sunt. Respect meseria în primul rând. Încerc să-i ajut pe antrenori, nu să-i pun în situaţii delicate. Nu sunt un şef, sunt un colaborator al antrenorilor echipei naţionale. Şef sunt în organigramă, dar nu mă comport ca un şef”, a spus Stoichiţă.

Reacţia oficialului FRF a venit după declaraţii ale lui Helmut Duckadam pentru AS.ro: „Toată lumea îl acuză pe domnul Becali că se implică la echipă, la schimbări. Am înţeles că acelaşi lucru se întâmplă şi la federaţie! Domnul Stoichiţă schimbă şi el jucătorii în timpul meciului. Să ne amimtim doar la ultimele meciuri, cu Israel…. când am înţeles că a schimbat şi jucători. El face şi tactică în vestiar”.