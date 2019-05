Mihai Teja: 'Sperăm până la capăt, mai avem două finale pe care vrem să le câştigăm'

Tehnicianul echipei FCSB, Mihai Teja, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, câştigat cu scorul de 2-0, că el speră până la capăt în şansele la titlu, potrivit news.ro.

“Felicit jucătorii pentru dăruire. Am întâlnit o echipă puternică. Cred că am fost peste ei. Am făcut un meci bun tactic. Sperăm până la capăt, mai avem două finale pe care vrem să le câştigăm. Reţeta este atitudinea, dăruirea, determinarea... Mă bucur pentru băieţi şi am spus tot timpul că sunt nişte caractere foarte bune“, a spus Teja la Digi Sport.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I.

FCSB este la două puncte de liderul CFR Cluj, care va juca în etapa a opta luni, cu Astra Giurgiu.

Golurile au fost marcate de Florin Tănase ’34 (penalti) şi Dennis Man ‘90+5.