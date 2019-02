Mihai Teja: 'Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudinea. Aşa vreau să arate Steaua pe teren'

Mihai Teja (40 de ani) a condus-o pe FCSB spre o victorie importantă, 3-2 cu Craiova pe Arena Naţională, s-a întors la trei puncte în spatele CFR-ului, iar finalul meciului l-a prins vorbind despre cât de potrivită a fost atitudinea jucătorilor săi, potrivit Mediafax.

Într-un discurs echilibrat, antrenorul FCSB-ului a explicat care e, de fapt, problema lui Adrian Stoian, lăsat din nou în afara lotului, dar şi cum a ajuns Hora să execute penalty-ul.

"Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudinea pe care au avut-o. Vreau să văd asta la fiecare meci. Aşa vreau să arate Steaua pe teren. Supoertii au venit în număr foarte mare şi vreau să le mulţumesc şi lor, pentru că lupta pentru campionat e dificilă. Aveam nevoie de cele trei puncte, erau lucrul cel mai important. Băieţii fac o muncă foarte bună. Îmi doream să câştig şi jocurile cu Concordia Chijana şi Dunărea Călăraşi, dar mai avem foarte mult de lucrat. După ultima etapă va începe un alt campionat", a început discursul lui Teja, la Digi Sport, pentru ca mai apoi tânărul antrenor să discute despre situaţia lui Gnohere şi a listei de executanţi de penalty-uri: "De unde ştiţi dumneavoastră că e nemulţumit? (n.r - Gnohere) Am 22 de jucători buni, cu mare calitate. Mai am patru jucători care astăzi n-au prins lotul. Îmi pare rău că joacă doar 11, dar aşa se joacă. Vor primi şi ei şanse. Când este Gnohere în teren, el bate penalty-uri. L-am pus pe Hora pentru că am făcut câteva execuţii la antrenament. El a fost primul azi, iar Tănase al doilea".

Citește și: Devis Mangia: Sunt mulţumit, am făcut un meci foarte bun

Apoi, Teja a încercat să lămurească situaţia lui Adrian Stoian, pe care l-a lăsat din nou în afara lotului: "Eu am vorbit cu Stoian. Are o problemă de adaptare. E un jucător bun, cu peste 100 de meciuri în Serie A. Cu siguranţă va avea timp să demonstreze. Şi eu cred că am greşit în primul meci, poate l-am expus un pic cam mult. L-am trimis mijlocaş central, iar el nu e obişnuit să joace acolo", a declarat antrenorul de 40 de ani înainte să vorbească şi despre situaţia lui Iulian Cristea: "Cei din stafful administrativ vor decide în cazul lui Cristea. Dacă putem să-l aducem e foarte bine. Dacă nu, vom încerca să ne descurcăm. Sunt câteva probleme, dar eu sper că până la urmă să rezolvăm această problemă. Sper ca Planic să nu aibă o accidentare foarte dură".