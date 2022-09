Mihai Tudose e iritat de discuțiile privind candidatul PSD la prezidențiale: Asta e prima condiție!

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susţine că toţi membrii social-democraţi trebuie să se regăsească în candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, deoarece suportul pe care aceştia îl oferă se manifestă şi în campania electorală. El a precizat că degeaba partidul stabileşte un candidat dacă acesta nu este dorit şi de membrii de partid. Mihai Tudose a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, cine va fi candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din 2024.

“Eu mă bucur foarte mult că dezbaterea e foarte intensă pe media, în special. Preocupările noastre deocamdată sunt altele. Tot ce am vorbit în prima parte a emisiunii, credeţi-mă, este primordial. În al doilea rând, până la alegerile prezidenţiale mai sunt doi ani. În politica din România, din anii 90 până în 2000, într-adevăr, doi ani… Acum dacă vedeţi viteza cu care se schimbă lucrurile, gândiţi-vă numai la câte guverne am avut în ultimii ani, câţi lideri politici s-au succedat în ultimii ani. Doi ani e o istorie lungă”, a afirmat Mihai Tudose.

El a precizat că nu mai este obligatoriu ca preşedintele PSD să fie şi candidatul la alegerile prezidenţiale şi toţi membrii social-democraţi trebuie să se regăseasc în respectivul candidat. “Marcel Ciolacu a spus-o foarte clar şi toţi am fost de acord cu lucrul acesta. Nu mai este obligatoriu ca preşedintele partidului să fie automat candidatul la preşedinţie. Candidatul poate să fie şi din linia a doua, a treia sau non-PSD, afiliat, apropiat este altceva, nu un adversar al PSD-ului, îl susţinem noi. Modalitatea de desemnare să fie o chestie foarte democratică, un proces foarte democratic, în care toţi membrii de partid să se regăsească în acel candidat, să îl voteze, să îl aleagă, fiindcă ataşamentul acesta sau suportul pe care îl oferă să se manifeste şi apoi şi în campanie. Degeaba stabilim noi doi că cel mai bun e Gigi, dacă membrii de partid spun ”L-au găsit ăştia pe Gigi, dar mie nu îmi place”. Nu am făcut nimic”, a explicat europarlamentarul PSD.

Când i s-a amintit membrii PSD au ales-o şi pe Viorica Dăncilă candidat la alegerile prezidenţiale, Mihai Tudese a declarat: “Atunci, cu Viorica Dăncilă a fost o altă discuţie, ştiţi foarte bine contextul. Era premier, încă funcţiona chestia că preşedintele partidului, el e racheta, se duce. Aţi văzut ce am făcut cu ultimele trei rachete. Hai să vedem, poate ne iese şi altfel”, a declarat europarlamentarul.

Întrebat dacă nu îl vede pe Marcel Ciolacu favorit, Mihai Tudose a răspuns: “Nu am spus că nu e bun sau nu, am spus că nu mai e obligatoriu, că poate fi şi altcineva, că va fi ales de către toţi membri, desemnat de membrii”.

El a mai fost întrebat dacă Mircea Geoană ar fi acceptat de PSD să fie candidatul partidului la alegerile prezidenţiale după înfrângerea din 2009.

“Prima condiţie pe care trebuie să o îndeplinească un candidat e să vrea el, că dragoste cu sila nu merge. După ce se autonominalizează cei care îşi doresc, începem acel proces de selecţie, de dezbateri în cadrul organizaţiilor, public, că degeaba ne place nouă, dacă nu îl votează lumea. Aici mai trebuie să avem două componente. Poţi avea un candidat foarte bun care să câştige, să nu mai aibă calităţile necesare pentru a fi un preşedinte sau poţi să fii un tip care e foarte bun preşedinte, un tip, un om, o doamnă, să fie foarte bun preşedinte, dar să nu câştige. Nu iese”, a precizat Tudose.

Europarlamentarul PSD a fost întrebat ce ar trebui să facă cel care va fi desemnat din partea social-democraţilor candidat pentru a câştiga alegerile.

“Daţi-mi voie să vă spunem asta după ce câştigăm, ce am făcut ca să câştigăm”, a replicat Tudose. El nu crede în varianta unui candidat comun PSD – PNL la alegerile prezidenţiale. “Noua guvernare se va stabili în funcţie de procentele câştigate în alegeri. Dacă unul dintre partide are 50 la sută, o face el, dacă un partid are mai puţin de 50%, dar ceilalţi îl susţin, că există şi guvernare minoritară, susţinere parlamentară sau se va face o alianţa. Să vedem ce iese în alegeri. Dar eu nu cred în varianta unui candidat comun”, a explicat Mihai Tudose. El nu crede nici în liste comune alegerile parlamentare pentru PSD şi PNL.

“PNL are o doctrină, noi avem o doctrină. Suntem la guvernare pentru ţară, dar în campanii este altceva. Suntem amândoi pe listă, dumneavoastră de la PNL, eu de la PSD, eu vreau să cresc pensiile, dumneavoastră nu vreţi. Se rupe ştampila pe noi”, a afirmat Tudose. Întrebat cum va face PSD campanie electorală în 2024, având aliat PNL-ul, Mihai Tudose a răspuns: “Foarte simplu, eu spun ce vreau să fac, dumneavoastră spuneţi ce vreţi să faceţi dumneavoastră. Alegătorul votează cu unul dintre noi. Ăla care câştigă stabileşte că are muzica”.

Tudose crede că nu se va rupe coaliţia guvernamentală până la alegerile din 2024, iar rotativa guvernamentală va avea loc.