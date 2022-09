Mihai Tudose nimicește CE din cauza pandemiei și a crizei energetice: E ca și cum dai pastile unui mort!

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose consideră că ultimele două crize, pandemia şi criza energetică, au fost gestionate dezastruos de către Comisia Europeană. El susţine că măsurile nu au fost cele bune, iar cele bune au venit tardiv şi a dat exemplul unui bolnav căruia medicul îi dă o pastilă când deja trebuia să îl opereze şi îl operează când pacientul este deja mort.

Mihai Tudose a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima TV, cine este de vină pentru facturile mari de la energie, Comisia Europeană sau Guvernul României.

“Ambii. Comisia a gestionat ultimele două crize majore, mă refer la pandemie şi la criza energiei absolut dezastruos. Îmi asum ceea ce spun. Dezastruos înseamnă că măsurile nu au fost cele bune, cele care erau bune la un moment dat au venit tardiv, adică, mai pe româneşte, un medic care îţi dă tratamentul, îţi dă pastila după ce tu deja trebuie să te duci la operaţie. Când era de pastilă, nu ţi-a dat-o. Când trebuie să te operezi, îţi dă pastila şi după aia te trimite la operaţie, când de fapt deja ai murit. Cu elemente de tardivitate foarte mari”, a explicat Tudose.

El s-a referit şi la modalitatea de stabilire a preţului gazului natural la nivel european.

“Un preţ de transfer, un fel de bursă la gaze, făcută la Amsterdam, bazat pe ce se tranzacţionează acolo pentru piaţa olandeză. Olanda e o piaţă mică, o ţară mică şi acum şi-au dat seama că, de fapt, acolo au fost nişte jocuri de bursă, că s-a umflat foarte mult. Sunt şi sume imense de bani şi poate unii nu ştiu, au fost mai sensibili. Mă opresc aici. Asta e partea europeană. Partea de tranziţie verde, care s-a suprapus peste aceste două crize…(…) E reţeta dezastrului. Poate fiecare în parte nu ne puneau jos, niciuna nu era letală, dar când toate trei au venit peste noi şi gestionate prost, cu măsuri luate total alandala, fără niciun fel de anticipaţii, ce o să se întâmple în viitor, efectele sunt cele de cele de astăzi”, a transmis fostul premier.

El a precizat că sunt ţări care nu au închis mineritul şi partea de producere a curentului electric pe bază de cărbune.

“Comisia Europeană a spus că trebuie piaţa regularizată, dar sunt ţări care pe această liberalizare, Polonia, de exemplu, nu a închis partea de minerit şi de producere a curentului electric pe bază de cărbune. Şi a negociat 2030 – 2040 pe o logică foarte simplă. Am o centrală de cărbune care face 1.000 de megawaţi. Am înţeles că nu trebuie să mai ia cărbune. Facem una pe altceva, arde şosete roz, şosete verzi ca să fie ecologic. Când o am pe asta gata şi începe să producă 1.000 de megawaţi, o închid pe cealaltă şi o dărâm. Ideea de a dărâma tot şi pe urmă să văd cu ce fac, unde o fac, de unde iau şosetele respective şi aşa mai departe e o nebunie. E un non-sens, logică care tinde spre zero”, a afirmat Mihai Tudose.

Europarlamentarul a explicat că fiecare ţară europeană a avut şi are un specific, iar economiile acestor ţări au fost bazate pe resurse proprii.

“Fiecare ţară din Europa are un specific, a avut şi are un specific. Economiile ţărilor respective au fost bazate pe resursele proprii. România a avut cărbune, gaze, petrol şi a dezvoltat o economie şi o parte energetică de susţinere energetică bazată pe resursele proprii. Belgia nu a avut cărbune, evident că s-a dezvoltat pe altă parte şi atunci când vine vreun belgian şi-mi spune ”Domnule, hai să renunţăm la cărbune!”. La ce să renunţi, frăţioare, că tu nu ai? E ca şi cum vin nişte oameni care trăiesc în Africa, în Sahara, spun renunţăm la blănuri, nu mai purtăm blănuri. Tu oricum porţi două pene şi cu alea îţi e cald. La băieţii prin nord, pe la eschimoşi, fără blană e nasol, că nu apucă seara”, a declarat fostul prim-ministru.

El consideră că România produce la fel de multă energie ca înainte, consumă la fel de multă, dar plăteşte de zece ori mai mult.

“Guvernul României de la Orban începând, continuând cu Cîţu, au închis minele, au închis Mintia, un dezastru. Au liberalizat piaţa şi acum noi tot încercăm, PSD-ul încearcă şi când eram în opoziţie, am intrat la guvernare, să convingem Guvernul în integralitatea lui, totuşi primul ministru decide până la urmă direcţia, că este cazul să ieşim din acest eşec de piaţă, că nu e o piaţă liberă, ci un eşec de piaţă. România consumă la fel cum consuma înainte. Producem la fel cum produceam înainte, dar plătim de zece ori mai mult. Adică preţurile s-au dus aiurea. Asta nu e economie de piaţă, este speculă, este o oportunitate nu speculată la modul comercial, până la urmă asta-i piaţa, dar vezi când piaţa nu se mai reglează şi o ia razna complet, rolul statului e să intervină. Aţi auzit colegi din partea dreaptă a eşichierului politic, nu, domnule, statul nu trebuie să intervină. Atunci hai să nu mai fie nici justiţie, nici poliţie”, a transmis Mihai Tudose.

Realizatorul a intervenit şi a precizat că politicienii de dreapta au afirmat că atunci când s-a liberalizat piaţa de energie, preţurile au scăzut în prima fază.

“Să zicem că aveţi dreptate, s-a liberalizat piaţa, a fost nemaipomenit. A venit criza. Când vezi că nu merge, când am spus acum un an, nu o să funcţioneze fiindcă trebuia să te uiţi un pic în direcţia care trebuie şi vedeai că vine, că vine peste tine. Nu o să meargă, o să avem probleme mari, o să închidem economie, o să închidem industrie. Când vezi că vine chestia asta, ieşi din zona aceea, faci piaţa reglementată un an, doi, trei, până se aşează apele, până când facem centrala nouă, care arde nu ştiu ce ecologic, e în regulă. Dar până atunci să închizi tot, e sinucidere”, susţine europarlamentarul PSD.

Întrebat dacă astăzi ar fi premier ce măsuri ar lua, Mihai Tudose a răspuns:

“Ăsta ar fi primul lucru, piaţă reglementată. Punct. De la cap la coadă”. Realizatorul emisiunii i-a transmis că acest lucru înseamnă comunism. “Nu înseamnă comunism. Doamna Ursula este comunistă? Comisia este în majoritate de dreapta, sunt comunişti? Vedeţi că de vreo săptămână au început să vorbească ei de piaţă reglementată, de preţ fix. Când vorbeam noi, eram comunişti. Nu-i comunism. Asta este ceea ce trebuie să facă statul pentru a-şi proteja economia şi cetăţenii. În Constituţie scrie foarte clar că statul este obligat să asigure un trai decent”, a replicat Mihai Tudose.

El a mai fost întrebat dacă va fi o iarnă complicată pentru români. “O, da. Să vedem ce o vrea şi Dumnezeu, că dacă avem două luni cu minus 30 de grade, va fi complicat”, a precizat fostul premier. Întrebat dacă statul este pregătit să intervină în acest moment, Tudose a răspuns: “El cică da. (…) Fac parte din această coaliţie de guvernare, dar nu sunt ministrul Energiei. Nici nu îmi doresc ca să ne înţelegem”.