Mihai Tudose îi cere demisia lui Virgil Popescu: E vinovat de majoritatea lucrurilor care se întâmplă

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat că PSD nu a votat să-l salveze pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, la moţiunea simplă, precizând că cel mai bine era ca acesta să plece din funcţie. El susţine că ANRE nu este vinovat de situaţia din energie, că şi-a făcut treaba perfect, menţionând că această instituţie este vinovatul de serviciu. Mihai Tudose a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima TV, dacă l-a reevaluat pe ministrul Energiei.

“Nu l-am reevaluat absolut deloc. A spus-o şi domnul preşedinte Ciolacu. Un vot împotrivă la moţiunea respectivă (…) Nu am votat să-l salvăm pe Virgil Popescu. În continuare, eu cred că cel mai bine era să plece mai demult, nici azi nu e târziu”, a afirmat Tudose.

Întrebat dacă susţine că Virgil Popescu trebuie să plece din Guvern, europarlamentarul PSD a răspuns: “Absolut. E vinovat de marea majoritate a lucrurilor care se întâmplă”. El a menţionat că Virgil Popescu este vinovat de liberalizare, de închiderea minelor, de închiderea termocentralei Mintia.

Când i s-a amintit că Virgil Popescu susţine că ANRE este de vină în această criză, Mihai Tudose a replicat: “Lăsaţi-mă cu găsim vinovatul din pădure. Citiţi care sunt prerogativele ANRE-ului, că am găsit pe cineva pe care să dea ei vina, nu noi. Ce să facă ANRE-ul? ANRE nu are capacitate de iniţiativă legislativă. ANRE supraveghează să se întâmple ceea ce spune statul român. (…) Politica energetică o face Ministerul Energiei cu binecuvântarea primului ministru. Nu ministrul Culturii, nu ministrul Agriculturii, nu ministrul învăţământului, nu preşedintele Camerei Deputaţilor, ministrul Energiei. ANRE nu are nici Transelectrica, nici cine mai vreţi dumneavoastră, nu are capacitate de iniţiativă, să facă el o lege, să facă el o reglementare şi mai departe. ANRE şi-a făcut treaba perfect”.

El consideră că ANRE este vinovatul de serviciu.

“Ţineţi minte tâmpenia când au greşit facturile, le-au greşit în ghilimele, cei care se simt păgubţi să trimită sesizarea la ANRE. Adică ANRE trebuia să gestioneze în mintea cuiva vreo 4-5 milioane de reclamaţii şi să le ia cu pixul. Ei nu asta fac, e treaba Protecţiei Consumatorului, este treaba Consiliului Concurenţei. E vinovatul de serviciu. Că toată lumea spune ”Câştigă mult, sunt nişte nenorociţi, trebuie omorâţi”. Nu sunt perfecţi, nu sunt îngeraşi”, a precizat fostul premier.

Întrebat de ce PSD l-a salvat pe Virgil Popescu la moţiunea simplă, Mihai Tudose a răspuns: “Nu l-am salvat pe Virgil Popescu, noi am salvat coaliţia. Un vot împotriva unui ministru de acolo însemna că deja nu mai suntem împreună la guvernare. Se rupea coaliţia de guvernare. Se ajungea la anticipate, e tot ce ne trebuie acum, alegeri. La un moment dat probabil că o să facem în ţara asta şi chestia asta. E prevăzut în Constituţie. Le vom face când e cazul. Când s-or întruni condiţiile, când nu se mai poate. Am spus că dacă votam, da, se rupea coaliţia. Coaliţia ruptă înseamnă anticipate”.