Mihai Tudose reacţionează la scenariul trecerii la Pro România. Despre 'şobolanii' lui Dragnea: 'Nu comentez tipul ăsta de limbaj'

Mihai Tudose are o primă reacţie la informaţia vehiculată "pe surse" de ziarul "Adevărul", cu privire la o posibilă trecere la Pro România. Fostul premier nu confirmă, dar nici nu infirmă, spunând doar că orice anunţ, dacă va fi cazul, va fi făcut de el.

"Nu am avut purtător de cuvânt când am fost prim-ministru, nu am nici acum. Atunci când voi avea ceva de comentat sau de anunţat, veţi afla de la mine direct", a declarat Mihai Tudose pentru STIRIPESURSE.RO.

Mihai Tudose s-a referit şi la afirmaţia lui Liviu Dragnea, în care liderul PSD s-a referit la "atitudinea de şobolani" a doi foşti prim-miniştri ai partidului. "În general, nu comentez. Mai ales tipul ăsta de limbaj", a precizat Tudose.

"E o atitudine de șobolan a doi foști premieri ai partidului. Rod puțin, dar nu se dărâmă casa de la un șobolan sau doi șobolani. Majoritatea rămâne. (...) Miza finală nu este guvernarea. Sunt dispuși să sacrifice orice, inclusiv securitatea României", a spus președintele PSD, Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3.

