Mihai Tudose bagă bățul în coaliția de guvernare: 'Pe vremea mea, împrumutam 30 de cenţi şi produceam un euro. Cîţu împrumută 2 euro şi produce unul'

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a intervenit luni, la România TV, pentru a comenta scandalul apărut în coaliţia de guvernare şi declaraţiile spectaculoase făcute politicienii din PNL şi USR-PLUS, mai ales de Alexandru Nazare, fost ministru al Finanţelor, demis de Florin Cîţu.

Mihai Tudose l-a ironizat pe premierul Cîţu, dar s-a declarat şi îngrijorat de ritmul în care guvernul Cîţu se împrumută şi de faptul că nimeni nu explică la ce sunt folosite aceste fonduri, pentru că ele nu se văd în nivelul de trai al românilor.

„Cautam talanga si am pierdut vaca. Nu stim nici unde sunt alea 40 de miliarde de la inceputul anului. Baietii astia cred ca sunt permanenti acolo si stau cu fundul pe bani. Nu stim cu cat s-au cumparat dozele de vaccin, cu cat se vand acum, ca nu mai avem ce face cu ele. Inteleg ca s-au cumparat 60 de milioane de doze, ca aveam si pentru vecini.

Eu intreb din nou, unde sunt 50 de miliarde? Mai intrebam un economist si din fostul guvern, si din asta, ca mai sunt oameni normali.

Din anii 90 toate guvernele au mers pe imprumut, dar pe vremea mea se imprumutau 30 de centi si produceam un euro, acum imprumuta 2 euro si se produce unul. Iar in capul lui Citu e wow asta.

De acolo apare gaura aia de miliarde. Nu uitati ca au venit cu bugetul in martie si asa au mai acoperit. Am spus ca acest buget nu va ajunge pana la mijlocul anului. Iata ca s-a terminat bugetul.

Avem deja 50 de miliarde, mai vin si aia 15 miliarde din PNRR, vom trece de pragul de 60% din PIB, iar atunci vor incepe taierile, ca inghetate deja sunt si peniile si salariile.”, a declarat Mihai Tudose.

Europarlamentarul PSD s-a referit şi la declaraţiile făcute luni de fostul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare, demis de premierul Florin Cîţu. Nazare a spus că a ridicat în guvern mai multe probleme legate de achiziţia de doze de vaccin, dar acestea nu au fost luate în seamă.

„Aici domnul Nazare ar trebui sa spuna tot, iar daca acele observatii le-a facut in sedinta de guvern si sunt pe banda, s-a scos. Nu exista in sedinta de guvern sa treci peste avizul min Justitiei sau al min Finantelor. Iarasi, cea mai bizara declaratie a lui Nazare este ca n-a mai vorbit cu Citu din martie. Eu vorbeam in fiecare zi si ma vedeam la doua zile, e halucinant, ministrul de Finante este contabilul tarii.

Intr-o discutie avuta cu domnul Ciolacu ne-am adus aminte ca tateam 16 ore pe zi la birou, iar Citu de cateva luni se plimba prin tara si refuza sa se intalneasca cu primarii, ca el era acolo candidat la PNL, nu prim ministru.

Isi face titlu de glorie ca s-a dus pe jos sa-si ia un ecler. Cate frustrari o fi avut in viata, acum s-a trezit ca e prim-ministru.”, a mai spus Tudose.

„Pe la inceputul anului, cand PNRR era imnul national, Citu a fost la Bruxelles. Stiti ce facea ministrul Finantelor? Orice altceva, penttru ca Citu nu l-a luat cu el. Ghinea a zis azi ca acum e sigur ca banii vor veni, ca a transmis varianta buna. Pai, pana acum stia ca a trimis varianta proasta? Din cate stiu eu, ultima varianta depusa e cam varza si asta. Au primit vreo 25 de pagini de mici avertizari. Am cerut toti sa vina in Parlament si sa ne povesteasca, sa spuna practic poporului.

Cat ai dat pe o doza de vaccin, cate doze ai cumparat, cum ai cumparat 60 de milioane la o populatie vaccinabila de maximum 18 milioane. Deci maximum 35 de milioane de doze. De ce au comandat atatea, era comisionul mare? N-o sa fie eterni acolo, iar la sumele astea, nu au cum sa le faca disparute”, a încheiat Mihai Tudose.