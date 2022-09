Mihai Tudose tălmăcește relația dintre PSD și PNL: O să îmi spuneți iar că sunt comunist

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează bine şi că nu se înţelege doar pe câteva lucruri, precizând că “ţara este în picioare, încă”. El a afirmat, sâmbătă, la Prima Tv, că PSD şi PNL nu “s-au luat din dragoste”, ci din interesul de a nu lăsa ţara în acea criză şi cu perspectiva unor alegeri anticipate.

Mihai Tudose a fost întrebat, sâmbătă, la Prima TV, cum crede că funcţionează această coaliţie de guvernare.

“Cu câteva excepţii, că nu ne înţelegem pe câteva chestii, în rest bine. Totuşi ţara e în picioare. Încă”, a afirmat Tudose.

Şa remarca potrivit căreia se vede un război prin presă între PSD şi PNL. fostul premier a răspuns: “Nu ne-am luat din dragoste. Ne-am luat din interesul de a nu lăsa ţara în acea criză, băgată în alegeri anticipate, haos şi aşa mai departe. Dar nu poate să spună nimeni că, gata, ne-am uniformizat doctrinele, toţi vrem la fel. Noi vrem lumea să o ducă mai bine, însă nu putem fi neapărat o ţară foarte fericită cu nişte oameni foarte trişti, care să înceapă să nu aibă bani de medicamente, de plătit facturile de mâncare. Vrem să crească pensiile, vrem să crească salariile şi se poate. Doctrina liberală zice să se descurce, piaţa se reglează, vor creşte ele singure. Nu o să crească nicio pensie singură. O să-mi spuneţi iar, sunteţi nişte comunişti, am înţeles, asta este discuţia în Parlamentul European şi la nivel de comisii, este salariul minim european. Şi ăştia sunt comunişti. Lucrurile au luat-o razna la noi cu arătatul ăsta cu degetul”, a transmis Mihai Tudose.

El s-a referit şi la posibilitatea măririi pensiilor.

“Ministrul de Finanţe PSD şi cu ministrul Muncii, PSD au făcut analiză şi pe datele de astăzi, 10% suportă bugetul de stat. Legea ne obliga să mărim cu 5,7%, inflaţia de anul trecut. Am zis măcar 10. Inflaţia este la 15%, dar global, poate nu ştiu, s-a scumpit şi yachtul, lumea nu îşi cumpără yacht sau ăla care îşi cumpără yacht nu are nicio problemă cu creşterea preţurilor. Vorbim de creşterea preţurilor pe pe coşul zilnic, inflaţia pe coşul zilnic, cartofi, ulei. Acolo nu e de 15%, e un pic mai puţin, 10% e un început. Partenerii noştri de la Partidul Naţional Liberal vor mai mult? Este în regulă. Este decizia primului ministru, poate găsim soluţii să facem 20 la sută, nu avem nicio problemă, noi dorim chestia asta. Dar până una alta, noi am identificat 10%, ei nu vor deloc. După ce a ieşit Rareş Bogdan cu 16% a venit premierul şi…. Banii în buget poţi să îi iei şi din altă parte, dar asta nu înseamnă că trebuie să tăiem complet investiţiile, să nu mai facem PNRR-ul, să oprim tot în ţară. Trebuie să găsim un echilibru”, a explicat fostul premier.