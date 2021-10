Mihai Tudose, usturător la adresa lui Cîțu: 'OMS trebuia să trimită psihiatrii, nu epidemiologii. La el totul e roz, e wow, e Superman'

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a intervenit telefonic miercuri, la România Tv, şi a făcut praf guvernul Cîţu, acuzându-l pe premierul demis că nu a făcut nimic pentru a pregăti valul 4, iar acum aruncă vina pe fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă.

Mihai Tudose a avut şi un moment ironic la adresa lui Florin Cîţu şi a postărilor acestuia de pe social media, care sunt foarte entuziate şi anunţă bunăstare, depăşirea crizei, totul în termeni optimişti.

„Noi maine dimineata vom avea o decizie politica. Va spun sigur ce nu se poate, e de neacceptat Citu. Daca se trece de asta incep sa ma intreb daca mai suntem sanatosi la cap. Eu cand eram premier, putin cat am fost, vreo doua luni, il intrebam pe ministrul Sanatatii cum stam cu vaccinul antigripal si din luna iunie l-am tocat pana am avut in toate farmaciile in septembrie. Sa nu-mi spuna mie ca e doar vina lui Mihaila, ca asta e rolul premierului, sa coordoneze, sa controleze, cine nu face sa-l dea afara. El trebuia sa coordoneze eforturile.

Noi deocamdata am stabilit sa ne intorcem la popor si pana atunci un guvern care sa treaca de aceasta criza si sa organizeze anticipate. Daca ei vin cu Citu, am inchis orice discutie eu si cred ca si PSD, ca imi mai cunosc colegii. Pana una alta, fata de data trecuta nu s-a schimbat nimic. Poate ar fi cazul sa ne spuna si domnul preşedinte ce propuneri are, ca e si rolul lui. Vad ca dau toate hotararile alea la nivel de guvern, solutiile le da comandantul actiunii, dau hotarare de guvern. Ordonante nu au voie, hotarari au.

Acum suntem in situatia in care a luat foc o casa cu trei etaje. La parter au facut congres, la etajul unu au zis ca miroase a fum, la etajul doi au facut o intalnire sa vada cine cheama pompierii. Daca iei azi o masura buna, efectele se vad peste doua saptamani. Si vin si valurile 5 si 6. Nu a fost nimeni in stare sa se asigure ca avem stocuri de medicamente? Pai nu mai suntem in valul 1 si oamenii tot ajung in ATI, ca nu li se da din primele zile o pastila, sa nu ajunga acolo.

Citu s-a ocupat de coordonarea campaniei electorale si de mancat eclere in Piata Victoriei. Sa va mai zic una, am depasit pragul de 50% la datoria externa. Uitati de marit pensii, salarii, de angajari. Si ei cntinua sa minta ca vor face la anul. Vor face pe dracu. Ce victorii tot posteaza domnul Citu nu stiu, poate a omorat un paianjen pe la el prin baie. Aia de la OMS au trimis o echipa, dar au gresit, trebuia sa trimita psihiatrii, nu epidemiologi. La el totul e roz, e wow, e Superman. El se lauda ca am patrat ratingul de tara, dar mai jos nu are unde sa se duca, ca mai jos e junk, si daca ne baga in junk nu mai pot sa ne dea imprumuturi.”, a spus Mihai Tudose la România TV.