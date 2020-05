Mii de copii cu vârste de peste10 ani au fost aduși în faţa sistemului de justiţie australian, acuză Anesty Internațional

Guvernul australian a adus mii de copii cu vârste de la 10 ani în faţa sistemului de justiţie penală, potrivit organizaţiei nonguvernamentale pentru drepturile omului Amnesty International, care a cerut factorilor de decizie să crească vârsta pentru răspunderea penală a minorului, informează miercuri dpa.

Peste 8.350 de copii cu vârste între 10 şi 13 ani au fost aduşi în faţa justiţiei în anul financiar iulie 2018-iunie 2019, se arată într-un raport dat publicităţii miercuri de Amnesty International.Circa 573 de copii sau aproape un sfert dintre copiii aflaţi în detenţie avea vârste sub 14 ani, se spune în raport.Copiii indigeni din Australia continuă să fie "extrem de suprareprezentaţi", constituind mai mult de 64% dintre copiii sub 14 ani din închisori.În Australia, copiii indigeni reprezintă mai mult de 6% din totalul populaţiei de copii cu vârste între 10 şi 17 ani, însă ei riscă de 22 de ori mai mult să fie închişi decât copiii non-indigeni, potrivit raportului.Majoritatea infracţiunilor comise de copii sunt furturi, spargeri şi infracţiuni legate de violarea proprietăţii, precizează raportul.În Australia, limita răspunderii penale este în prezent de la 10 ani.Potrivit Amnesty, copiii care au fost arestaţi la vârste sub 14 ani au avut un risc de trei ori mai mare decât copiii ce au fost arestaţi după 14 ani de a ajunge din nou la închisoare ca adulţi.Amnesty, alături de Consiliul de Avocatură din Australia, Asociaţia Medicală a Australiei şi Comisia pentru Drepturile Omului din Australia au cerut ca vârsta răspunderii penale să fie majorată la 14 ani.Anul trecut, Consiliul Federal de Stat şi Procurorii Generali din teritorii au convenit să înfiinţeze un grup de discuţii pentru creşterea vârstei.Amnesty a subliniat miercuri că întâlnirea de anul acesta, din iulie, "constituie o oportunitate unică de a le reda copilăria sutelor de copii indigeni".