Mii de copii din întreaga țară incluși în clasele remediale

Salvați Copiii intensifică programul de recuperare educațională a copiilor vulnerabili, al căror drept la educație a fost suspendat în perioada carantinei sociale, când nu au avut acces egal și nediscriminatoriu la școala online. 4.600 copii sunt incluși începând de miercuri în 127 de clase, potrivit Mediafax.

Începând de miercuri, 4.600 de copii aflați în evidența organizației vor fi incluși în 127 de clase de educație remedială din 20 de localități, cu respectarea tuturor normelor de protecție și distanțare socială.

Echipele Salvați Copiii vor asigura recuperarea decalajelor cauzate de lipsa accesului sau de accesul redus/slab calitativ la clasele desfășurate online în perioada restricțiilor impuse de epidemie:

• 100 de grupe pentru programul Școală după școală, unde vor fi integrați copiii de vârstă școlară din comunități/familii vulnerabile care au fost marginalizați suplimentar în cele trei luni de carantină;

• 27 de grupe pentru Grădinița estivală, unde vor fi integrați copiii din ciclul preșcolar, care au fost scoși în afara oricărui program educațional la care copiii din medii sociale stabile au avut acces garantat, cu prioritate cei care urmează să frecventeze clasa pregătitoare în noul an școlar.

Clasele vor fi deschise, într-o primă etapă, începând cu 1 iulie, în școli din București, Constanța, Craiova, Iași, Lupeni, Mangalia, Negrești, Petrila, Reșița, Suceava, Timișoara, Târgu Mureș și Târgoviște.

Douăzeci de grupe vor fi deschise, începând din 1 iulie, în rural: în localitățile Prejmer și Viștea de jos, din județul Brașov și în localitățile Bahnea și Idiciu, din județul Mureș.

„La început, când a trebuit să rămânem în casă și școala s-a închis, am crezut că toți colegii mei sunt la fel ca mine, stau și își mai ajută părinții la treburi. Apoi, cînd a sunat doamna învățătoare, am aflat că toți ceilalți copii mergeau la școală, pe tabletă. Eu nu am tabletă și atunci nu am mai făcut ore. La toamnă, mi-e teamă că mă voi face de râs. Sunt trist, dar cred că și mama e tristă, pentru că voia mult ca eu să învăț bine și să termin măcar liceul”, a spus Andrei, 11 ani.

Pentru că acești copii au resimțit acut abandonarea de către sistemul de educație, psiho-pedagogii organizației au creat instrumente specifice de suport psihologic și de remediere a sentimentelor negative acumulate.

150 de cadre didactice, psihologi și asistenți sociali ai organizației se vor implica în organizarea și susținerea activităților de vară.

Activitățile vor include în principal:

• Pregătire școlară remedială în vederea depășirii carențelor educaționale din cauza neparticipării școlare;

• Educație pentru sănătate, respectarea normelor de igienă, mai ales în cotextul cauzat de pandemie

Covid-19;

• TIC – instruirea copiilor în utilizarea tehnologiei moderne;

• Educație nonformală, învățare prin joc și, împreună cu parteneri abilitați, derularea de experimente științifice, educație financiară, etc.

• Ieșiri în aer liber, mici drumeții.

Toate grupele vor urma o metodologie strictă, astfel încât atât copiii, cât și cadrele didactice să fie în siguranță.

Activitățile se vor desfășura cu asigurarea distanței sociale, atât în interior, cât și în exterior. Grupele vor avea între 5 și 10 copii, pentru o perioadă de maxim trei ore/zi la școală (în interiorul școlii sau în aer liber). Cei 4.600 de copii vor fi organizați în serii alternative pe parcursul fiecărei săptămâni din perioada verii.