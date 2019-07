Mijlocașul Filip Mrzljak a semnat cu Dinamo București și a mers în cantonamentul echipei din Spania

Conducerea clubului Dinamo București a anunțat luni, 1 iulie, că Filip Mrzljak (26 de ani) a semnat contractul cu echipa din Ștefan cel Mare, anunță MEDIAFAX.

Fostul mijlocaș al echipei Astra Giurgiu s-a alăturat echipei lui Eugen Neagoe în cantonamentul care se desfășoară în Spania și care va dura până în data de 4 iulie.

Citește și: Cozmin Gușă face noi comentarii! ‘Viorica Vasilica Dăncilă s-a impus ca fiind serioasă și tare pe tocuri și a predat ștafeta, ca să râdem de cineva la nivel de PSD’

”OFICIAL. Filip Mrzljak la Dinamo Bucureşti

Bucureşti, 1 iulie 2019. Mijlocaşul croat Filip Mrzljak, ultima oară la Astra Giurgiu, a semnat astăzi un contract cu FC Dinamo Bucureşti, a anunţat conducerea executivă a clubului din Ştefan cel Mare prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro.

Noul jucător dinamovist s-a alăturat lotului pregătit de Eugen Neagoe în cantonamentul din Spania, prevăzut până în 4 iulie la Marbella.

Citește și: Anunț făcut de Florin Iordache! ‘Putem comunica mult mai bine’

Dinamo Zagreb, Radnik Sesvete, Lokomotiva Zagreb, Pandurii Tg. Jiu şi Astra Giurgiu sunt echipele la care a evoluat Filip Mrzljak în carieră.

Bine ai venit, Filip Mrzljak!

Împreună pe Arena Naţională!

30 de meciuri a jucat Mrzljak, sezonul trecut, la Astra Giurgiu, 26 în campionat şi 4 în Cupa României, marcând două goluri.

100 de partide, 7 goluri şi 6 pase decisive a adunat Mrzljak în Liga 1 la Pandurii Tg. Jiu şi Astra Giurgiu.

8 jocuri în tururile preliminare Europa League a disputat Mrzljak în carieră, două la Lokomotiva Zagreb, două la Pandurii Tg. Jiu şi patru la Astra Giurgiu.

Citește și: Adrian Năstase lansează o serie de propuneri! ‘Nu este suficient’

40 de selecţii are Mrzljak la loturile naţionale de juniori ale Croaţiei: U21 (5), U20 (9), U19 (16), U18 (4), U17 (2) şi U15 (4).

26 de ani a împlinit Mrzljak, născut pe 16 aprilie 1993 la Zagreb”, se arată în comunicatul emis de Dinamo Bucureşti.

"Acum 2 ani, înainte să vin la Astra, nu am fost de acord cu oferta financiară de la Dinamo şi am luat decizia să nu plec acolo. E un club mare. Mi-e greu să plec din România. E frumos. Şi Bucureştiul e oraş frumos. Mentalitatea e mai relaxată, lumea e mai deschisă, mai frumos. Mâncarea e OK, şi fetele la fel", a declarat Filip Mrzljak la Telekom Sport.

Citește și: Sorin Grindeanu transmite un mesaj! ‘Te-a fluierat’

Cătălin Straton, Riccardo Piscitelli, Kevin Bru, Gabriel Moura, Slavko Perovic, Florin Bejan, Andrei Sin, Alexandru Răuţă şi Armindo Rodrigues Mendes Furtado ”Brito” sunt jucătorii pe care Dinamo i-a mai transferat în această vară.