Mijlocașul Wesley Sneijder și-a anunțat retragerea din fotbal

Mijlocașul Wesley Sneijder, în vârstă de 35 de ani, a anunțat că renunță la cariera de fotbalist. Jucătorul olandez a precizat însă că nu va sta departe de fotbal. Potrivit presei din Olanda, legendarul fotbalist a semnat un contract cu cei de FC Utrecht Business Club, potrivit Mediafax.

Sneijder va urmări din loja sa meciurile de acasă din sezonul 2019-2020 ale echipei FC Urecht.

Citește și: Noi declarații făcute de Alexandru Cumpănașu! ‘Este o echipă care va ajuta anchetatorii și ancheta’

"Iubirea mea pentru orașul Utrecht este imensă și am o relație foarte bună cu Frans van Seumeren (n.red. - patron echipa FC Utrecht). Mereu am discutat să colaborăm și acum am ajuns la un numitor comun. Abia aștept să înceapă un sezon minuat pe stadionul Galgenwaard", a spus Wesley Sneijder, potrivit site-ului utrecht.nieuws.nl.

Citește și: Dezvăluiri incendiare! Cine era invitatul lui Gheorghe Dincă la petrecerile cu lăutari din curtea sa

"Este minunat să avem lângă noi un fotbalist legendar ca Wesley. Din păcate, el nu a jucat niciodată pentru FC Utrecht, dar sunt mândru că acum a venit lângă club", a spus Frans van Seumeren.

Sneijder a jucat ultima oară în Qatar, la Al Gharafa. Fostul mijlocaș și-a început cariera la Ajax Amsterdam, iar în 2007 a ajuns la Real Madrid. A mai jucat la echipe precum: Internazionale Milano, Galatasaray, OGC Nice.

Citește și: Gabriela Firea anunță! Cine este câștigătorul licitației pentru cele 130 de autobuze noi, de tip hibrid

În tricoul echipei naționale a Olandei, Wesley Sneijder a evoluat în 134 de meciuri şi a marcat 30 de goluri. El s-a retras din naţională în 2018, la 15 ani de la debut.