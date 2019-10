Mike Pompeo cere ca SUA trebuie să acţioneze la provocările Partidului Comunist Chinez

Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a intensificat retorica SUA la adresa Partidului Comunist Chinez, afirmând că acesta se axează pe dominaţie internaţională şi o astfel de provocare trebuie să fie înfruntată, relatează Reuters potrivit Agerpres

Pompeo a făcut remarcile în timp ce administraţia preşedintelui republican Donald Trump a declarat că încă aşteaptă să semneze prima fază a unui acord comercial pentru a pune capăt unui război comercial cu Beijingul luna viitoare, în pofida retragerii Chile miercuri din postura de gazdă a unui summit APEC în cadrul căruia oficiali americani speraseră că se va semna respectivul acord.Făcându-se ecoul unui discurs rostit săptămâna trecută de vicepreşedintele american Mike Pence care a atacat China pe tema drepturilor omului, comerţului şi metodelor de extindere a influenţei globale, Pompeo a afirmat că SUA au preţuit mult timp prietenia cu poporul chinez. Însă a adăugat: ''Astăzi, Guvernul comunist din China nu înseamnă acelaşi lucru ca populaţia Chinei. Ei caută şi folosesc metode care au creat provocări pentru Statele Unite şi pentru întreaga lume, şi noi toţi trebuie să înfruntăm direct aceste provocări".''Nu mai este realist să ignorăm diferenţele fundamentale dintre cele două sisteme ale noastre şi impactul pe care diferenţele dintre aceste sisteme îl are asupra securităţii naţionale a SUA'', a spus Pompeo într-un discurs rostit la o gală desfăşurată la New York a think thank-ului Institutului Hudson.El a spus că preşedintele Donald Trump, care doreşte un nou mandat anul viitor, a dat un semnal de alarmă în privinţa Chinei încă din prima sa zi la Casa Albă.''Astăzi, realizăm în sfârşit gradul în care Partidul Comunist este cu adevărat ostil SUA şi valorilor noastre... şi suntem capabili să facem aceasta datorită leadership-ului preşedintelui Trump'', a subliniat responsabilul american.Pompeo a anunţat că va susţine o serie de discursuri în lunile următoare despre ideologiile şi valorile concurente, inclusiv despre campanii de influenţă globală ale serviciilor de informaţii ale Partidului Comunist Chinez şi practicile ''nedrepte şi prădătoare'' ale Beijingului.''Partidul Comunist Chinez este un Partid Marxist-Leninist concentrat pe 'luptă' şi pe dominaţie internaţională - este suficient doar să ascultăm declaraţiile conducătorilor lui'', a spus el.Mike Pompeo a precizat că va aborda şi consolidarea capacităţilor militare ale Chinei ''care depăşeşte cu mult ceea ce ar avea nevoie pentru autoapărare''.Statele Unite nu doresc o confruntare cu China şi doresc să vadă un sistem de piaţă transparent, competitiv, un sistem care să fie reciproc avantajos şi primii paşi spre aceasta ar putea fi văzuţi în prima fază a acordului comercial, care este aproape de a fi semnat, a afirmat de asemenea Pompeo.''Sunt optimist că vom ajunge acolo. Este un lucru bun, un loc în care putem lucra împreună'', a spus el. ''Cred că aceasta va arăta că există un teren comun'', a explicat responsabilul american.Ambasadorul Chinei la Naţiunile Unite a respins marţi criticile cu privire la situaţia drepturilor omului, afirmând că aceasta nu este ''util'' pentru convorbirile comerciale dintre Beijing şi Washington.