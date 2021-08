Miliardarul Bill Gates, despre pedofilul Jeffrey Epstein: 'Am greșit enorm să petrec timp cu el, să-i ofer credibilitate prin prezența mea'

Miliardarul Bill Gates spune că legătura pe care a avut-o cu pedofilul Jeffrey Epstein a reprezintă „o greșeală uriașă”. „Am greșit enorm să petrec timp cu el, să-i ofer credibilitate prin prezența mea”, spune el pentru CNN.

Gates susține că s-a întâlnit cu Epstein în speranța că investitorul îl va ajuta să stângă fonduri pentru rezolvarea problemelor medicale globale.

„Am luat de câteva ori cina împreună, în speranța că miliardele provenite din acțiuni filantropice, destinate problemelor de sănătate, ar putea fi opținute prin contractele pe care le promitea”, povestește Gates. „Când am realizat că nu asta este realitatea, relația s-a încheiat.”

În 2019, Epstein s-a sinucis în închisoare, unde aștepta sentința procesului în care era acuzat de proxenetism cu minore.

Wall Street Journal scria în luna mai că Melinda Gates era încă din 2013 îngrijorată din cauza relației pe care soțul său o avea cu Epstein și a cerut avocaților să pregătească procedura de divorț.

Cuplul a anunțat divorțul în mai, iar procesul a fost finalizat luni.

„Este timpul să reflectăm și, în acest moment, trebuie să continuăm”, spune Gates.

