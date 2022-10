Imagini emoționante: 'Eroii de la Azovstal' și-au revăzut soțiile și copiii în Turcia (video)

Luptătorii ucraineni de la Azovstal, numiți „supereroi” de propriul popor, și-au revăzut familiile în Turcia. Ei au fost eliberați din mâinile rușilor cu condiția să nu revină în Ucraina până la sfârșitul războiului.

Printre ei se regăsesc şefi ai apărării de la combinatul siderurgic Azovstal din oraşul Mariupol, simbol al rezistenţei la invazia rusă. În total, 188 de "eroi de la Azovstal", printre care 108 militari din regimentul Azov, se află în Turcia.

Militarii vor rămâne în Turcia "în siguranţă absolută şi în condiţii confortabile" până la "sfârşitul războiului", dar îşi vor putea întâlni familiile acolo, în baza unui acord cu preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, potrivit şefului statului ucrainean.

Ultimii apărători ucraineni ai Mariupolului, baricadaţi în uriaşa oţelărie Azovstal, la Marea Azov, s-au predat forţelor ruse între 16 şi 20 mai, după trei luni de lupte intense.

