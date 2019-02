Miniseria 'Eu sunt noaptea' este disponibilă pe HBO GO

Miniseria „Eu sunt noaptea/ I Am the Night”, cu Chris Pine în rol principal, inspirată de cazul Fauna Hodel, este disponibilă pe HBO GO, scrie news.ro.

Patty Jenkins, cunoscută pentru „Monster” şi „Wonder Woman”, a regizat primele două episoade din drama scrisă de Sam Sheridan („A Fighter’s Heart”, „The Disaster Diaries”), care sunt deja disponibile pe HBO GO.

Premiera la HBO va avea loc pe 4 martie.

Inspirat din evenimente reale, serialul original TNT „I Am the Night” spune povestea Faunei Hodel (jucată de India Eisley), care s-a născut într-o familie caucaziană şi a fost dată unei femei de culoare, crescând în apropiere de Reno, Nevada. Începe să îşi clarifice problema originii când face o descoperire ce pune totul sub semnul întrebării. Întâlneşte un reporter (Pine) şi, împreună, urmează o pistă care îi duce aproape de George Hodel (Jefferson Mays), un ginecolog din Los Angeles, implicat în câteva dintre cele mai întunecate cazuri de la Hollywood.

India Eisley şi Jefferson Mays

Din distribuţia serialului fac parte India Eisley („Underworld Awakening”, „Look Away”), Jefferson Mays („The Americans”, „Law&Order: SVU”), câştigător al unui premiu Tony, Leland Orser („Berlin Station”), Yul Vazquez („Last Flag Flying”), Dylan Smith („Maze Runner: The Death Cure”, „Lemonade”), Golden Brooks („Girlfriends”), Justin Cornwell („Training Day”, „We are Boats”), Jay Paulson („Mad Men”) şi Connie Nielsen („Wonder Woman”).

Citește și: Familia Rockefeller a donat 200 de milioane de dolari Muzeului de Artă Modernă din New York

Miniseria de şase episoade este produsă de de Studio T, Turner, iar Jenkins, Michael Sugar („13 reasons why”, „Spotlight”), Pine şi Sheridan sunt producători executivi.

Pe lângă Jenkins, Carl Franklin („House of Cards”, „Homeland”) şi Victoria Mahoney („Claws”) au regizat, de asemenea, câte două episoade.