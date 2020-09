Miniseria The Third Day, cu Jude Law şi Naomie Harris, disponibilă pe HBO GO

Primul episod din miniseria „A treia zi/ The Third Day”, cu Jude Law şi Naomie Harris în rolurile principale, este disponibil pe platforma HBO GO, notează News.ro.

Miniseria de 6 episoade are două părţi: „Vara” – în care un bărbat (interpretat de Jude Law) vizitează o insulă misterioasă şi descoperă localnicii hotărâţi să-şi apere casa cu orice preţ; „Iarna” – care o prezintă pe ambiţioasa Helen (Naomie Harris), care ajunge pe insulă în căutarea unor răspunsuri.

Din distribuţie mai fac parte Katherine Waterston („Fantastic Beasts”), Emily Watson (nominalizată la premiile Emmy şi Globul de Aur pentru „Cernobîl”) şi Paddy Considine („The Outsider”).

Miniseria, coproducţie Sky/ HBO, este creată de Dennis Kelly şi Felix Barrett.

Este prima dramă originală produsă de noua casa de producţie Sky, Sky Studios, în colaborare cu Plan B Entertainment, Punchdrunk şi scenaristul Dennis Kelly. Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Felix Barrett and Dennis Kelly sunt producători executivi.

Fiecare dintre cele 6 episoade va fi disponibil pe HBO GO în fiecare marţi şi va fi difuzat la HBO de la ora 20:00.