Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului: Ne propunem ca până la mijlocul anului să putem lansa minimum 5-6 dintre programele propuse

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului îşi propune ca până la mijlocul anului cinci sau şase dintre programele prevăzute în Legea bugetului de stat să fie lansate, a declarat miercuri, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, ministrul de resort, Constantin-Daniel Cadariu.

"Ne propunem ca până la mijlocul anului minimum cinci sau şase dintre programe să le putem matura, să le putem lansa, iar acolo unde nu există alocare bugetară, ca de exemplu HoReCa 2, noi să fim pregătiţi şi în momentul în care facem rectificarea şi avem banii, să le punem în aplicare", a spus Cadariu.

El a subliniat că târgurile din turism sunt deblocate, se participă deja la ele, iar în ceea ce priveşte târgurile internaţionale vizate de exportatorii români există un program de promovare externă care este în derulare pe legislaţia existentă, potrivit Agerpres.

"Din păcate, acea legislaţie impune sau permite existenţa unor intermediari. La început de mandat am fost puşi în situaţia: ce facem, reluăm după legislaţia în vigoare sau interzicem din nou participarea la târguri a agenţilor economici în stand naţional? Concluzia a fost, având în vedere că în 2020 astfel de târguri s-au organizat foarte puţin sau aproape deloc, având în vedere că în 2021 decizia administrativ-politică a fost să nu se participe, am spus: deblocăm participarea pe legislaţia în vigoare şi, în paralel, pregătim modificarea acelui program. Avem ordonanţa pregătită, avem avizele luate de pe circuitul legislativ, sperăm ca săptămâna viitoare să ajungem în şedinţa de Guvern cu acea Ordonanţă", a explicat ministrul.

Cadariu a adăugat că, astfel, va fi creat legal pentru încă două programe de promovare. Unul va însemna reluarea programului de internaţionalizare, adică participarea agenţilor economici la târguri internaţionale, expoziţii, misiuni etc, dar pe cont propriu, nu sub pavilion naţional, iar cel de-al doilea are ca ţintă turismul, "pentru că ne-am decis să privim turistul străin venit în România ca un export de servicii turistice", şi programul va urmări dezvoltarea incoming-ului, cu stimulente pentru agenţiile de turism care vor face acest lucru.

Ministrul Turismului a precizat că forma finală a programului privind incomingul va rezulta în urma dialogului cu actorii din domeniu, una dintre propuneri vizând un suport de 50% dintr-o noapte de cazare pentru un turist străin, dacă acesta va sta la agentul economic cel puţin patru nopţi.

"Începând de la întâlnirea de marţi cu cei din domeniul turismului la care au participat şi reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism- ministerul are în momentul de faţă licenţe acordate pentru aproximativ 2.300 de agenţii de turism - în urma acelui dialog va rezulta varianta finală. Întrebat fiind cum ar putea arăta eventual acest program, am dat un exemplu care mi-a fost prezentat de salariaţii din minister. Această lege privind stimularea incoming-ului nu este o creaţie proprie, este o idee mai veche, de 7-8 ani, dar care din păcate niciodată nu a fost pusă în aplicare. Este una dintre propuneri cu suportarea a 50% dintr-o noapte de cazare pentru un turist străin, cu condiţia ca acel turism să stea la acel agent economic minumum patru nopţi. Eu, ca şi părere personală, am spus că, dacă ar fi să fie aceasta forma, poate că n-ar fi suficient, poate că ar trebui impusă o barieră minimă de turişti străini din total portofoliu pentru agenţie, adică 10%-15%-20%, pentru a-i stimula să lucreze în sensul acesta de a aduce cât mai mulţi turişti străini în România, pentru a exporta aceste servicii turistice şi pentru a încasa valuta", a punctat Daniel Cadariu.

El a atras atenţia că în cursul anului trecut balanţa comercială "nu a arătat bine deloc", deficitul comercial fiind de aproape 24 miliarde euro, şi a subliniat că acest program poate fi una dintre măsurile care să ajute la reechilibrarea balanţei comerciale.