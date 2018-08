Ministerul Educației RETIPĂREȘTE manualul unic de Geografie, plin de greșeli, cu două săptămâni înainte de începerea anului școlar

Ministerul Educației anunță că a cerut Editurii Didactice și Pedagocice retipărirea în totalitate a manualului de Geografie unde au fost depistate erori, toate costurile fiind suportate de către editură. MEN a luat decizia retipăririi deoarece o simplă erată nu poate acoperi toate greșelile, scrie Mediafax.

„Ministerul Educației Naționale a decis să solicite Editurii Didactice și Pedagogice (EDP) retipărirea în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a. În acest caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care își rezervă dreptul de a îi acționa în instanță pe cei vinovați pentru daunele aduse. Precizăm că decizia de retipărire a manualelor de Geografie pentru clasa a VI-a vine după o analiză amănunțită, în urma căreia s-a constatat că multiplele erori nu pot fi corectate printr-o simplă erată”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației, printr-un comunicat de presă.

Sursa citată a mai subliniat că noile manuale vor fi trimise în școli în cel mai scurt timp posibil.

„Varianta digitală corectată a manualului de Geografie de clasa a VI-a va fi postată pe platforma manuale.edu.ro în cursul acestei săptămâni, astfel încât să poată fi folosită de elevi și profesori din prima zi de școală. Ministerul Educației Naționale a întreprins până acum toate demersurile și a folosit toate pârghiile legale necesare pentru a asigura manuale noi pentru începutul anului școlar 2018-2019. În acest moment, procedura de tipărire a manualelor este în derulare și nu este blocată, așa cum s-a întâmplat în nenumărate rânduri în anii precedenții, atunci când achiziția de manuale școlare a fost mult întârziată din cauza contestațiilor”, se mai arată în comunicat.

În urmă cu câteva zile, Ministerul Educației anunța că va realiza o erată pentru manualul de Geografie de clasa a VI-a, după ce au fost depistate greșeli, instituția precizând că evaluatorii care au avut erori nu vor mai avea dreptul de a participa la selecțiile viitoare și că poate acționa în instanță autorii pentru daunele aduse.

“Ca urmare a erorilor ce au fost depistate în manualul de Geografie pentru clasa a VI-a, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări: În prima parte a săptămânii viitoare, va apărea varianta digitală corectată a manualului de Geografie de clasa a VI-a, incluzând și atenționări cu privire la varianta din print.Va fi realizată o erată tipărită pentru manualul de Geografie de clasa a VI-a, erată ce va fi trimisă în școli până la începutul anului școlar, astfel încât elevii să primească odată cu manualul și erata în cauză”, se arată într-un comunicat de presă trimis, vineri, de Ministerul Educației.