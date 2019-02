Ministerul Finanțelor Publice lansează trei noi emisiuni de titluri de stat destinate doar populației

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) lansează, de luni, trei noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației. Prospectul de emisiune nu a fost încă prezentat, scrie Mediafax.

„Titlurile de stat Tezaur urmează să fie emise luni, 4 februarie 2019, cu scadențe la 2, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii”, scrie într-un comunicat de presă al MFP.

Aceste titluri de stat au forma dematerializată și valoarea nominală de 1 leu. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

„A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate”, au subliniat Finanțele.

Titlurile de stat pot fi cumpărate: între 4 și 22 februarie 2019 de la unitățile Trezoreriei Statului; între 4 și 21 februarie 2019 prin rețeaua de oficii poștale ale Poștei Române, din mediul urban, și până în 20 februarie 2019 la cele din mediul rural.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă această calitate.

„Emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua pe parcursul anului 2019. În fiecare lună, perioada de subscriere va fi de trei săptămâni, iar maturitățile vor fi stabilite în funcție interesul manifestat de investitori”, subliniază reprezentanții Finanțelor.

Citește și: Bucureștiul are puțin peste un milion de salariaţi și aproape 500.000 de pensionari: Câştigul salarial mediu net - 3.552 lei

MFP a atras, anul trecut, două miliarde de lei prin emisiunile de titluri de stat.

Spre deosebire de emisiunile Tezaur lansate în cursul anului trecut, de această dată anunțul a fost făcut sâmbătă, nu cu mai multe zile, săptămâni sau chiar luni înainte de lansare, iar prospectul de emisiune nu a fost încă publicat.

De altfel, din cauza OUG nr. 114/2018, prin care a fost introdusă taxa pe activele băncilor, de la începutul acestui an, în ianuarie, Finanțele au reușit să atragă de la bănci 1,66 miliarde de lei din 3,7 miliarde de lei doriți. Taxa pe activele financiare ale băncilor, de 0,1-0,5%, se aplică la un indice ROBOR mediu trimestrial de 2-4%, iar titlurile de stat intră în aceste calcule.

„Ieri (28 ianuarie - n.red.), eu am dat dispoziție că nu ne împrumutăm în piață, că am auzit iar și aici (n.red. - la audierea de la Comisiile reunite de economie și buget-finanțe a Senatului), că rușinea nu știu care. Nu, Ministerul de Finanțe are sume suficiente pentru a se finanța, în Trezorerie, pentru foarte mult timp. Doi la mână, nu putem să cumpărăm, să spun așa, la un preț pe care cineva în piață încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Atunci, decizia Ministerului de Finanțe este aceea de a nu se împrumuta (de la bănci - n.red.)”, a afirmat Eugen Teodorovici, în cadrul unor declarații de presă, după ce a ieșit de la audierea de la Comisiile reunite economică și buget finanțe ale Senatului.

MFP are un buffer care îi poate asigura finanțarea cheltuielilor pentru aproximativ cinci luni, din datele anunțate de ministru anterior, fiind de aproximativ 34 de miliarde de lei.