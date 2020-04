Ministerul Lucrărilor Publice anunță investiţii în sistemul sanitar, prin Programul Operaţional Regional

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei anunţă continuarea, prin POR, a programului de înzestrare a parcului auto al Serviciilor Judeţene de Ambulanţă, SMURD sau al Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.

MLPDA îi îndeamnă pe cei care au contracte în derulare în cadrul Axei Prioritare 8, privind Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, să apeleze la personalul Autorităţii de Management al Programului Operaţional Regional (AM POR) pentru a identifica soluţii similare şi rapide pentru cât mai multe proiecte, astfel încât să poată asigura tratament adecvat pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, potrivit unui comunicat al Ministerului transmis luni AGERPRES.

Conform unei centralizări făcute de AM POR din MLPDA, în acest an, prin Axa 8.1, în regiunea de Sud-Est ar trebui achiziţionate 179 de maşini, dintre care: 23 ambulanţe tip A2, 57 ambulanţe tip B 4x2, 68 ambulanţe tip B 4x4, 18 ambulanţe tip C, o ambulanţă pentru transportul nou-născuţilor în stare critică, 2 ambulanţe specializate pentru pacienţii cu risc biologic, 6 ambulanţe pentru transport victime multiple, o unitate de suport pentru accidente colective, 3 ambulanţe pentru acces în zone foarte greu accesibile.

De asemenea, în regiunea de Nord-Vest ar trebui achiziţionate 40 de ambulanţe, dintre care: 20 tip A2, 2 pentru nou născuţi, 2 pentru pacienţi cu risc biologic, 4 pentru victime multiple, 9 pentru zone greu accesibile, una pentru post medical avansat şi 2 pentru accidente colective. Şi pentru regiunea Centru ar trebui achiziţionate 42 de ambulanţe, dintre care: 21 ambulanţe tip A2, 12 ambulanţe pentru acces în zone foarte greu accesibile - Salvamont, 3 ambulanţe pentru transportul nou-născuţilor în stare critică, 2 ambulanţe specializate pentru pacienţii cu risc biologic, 4 ambulanţe pentru transport victime multiple, precizează comunicatul.

"MLPDA, prin AM POR, îi îndeamnă pe toţi beneficiarii care au contracte în derulare în cadrul Axei Prioritare 8 (Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale) să apeleze cu încredere la personalul AM POR pentru a identifica împreună soluţii similare şi rapide pentru cât mai multe proiecte, astfel încât să poată asigura tratament adecvat pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19", mai menţionează sursa citată.

POR este unul dintre programele operaţionale din generaţia 2014-2020 implementate în România, cofinanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii şi gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, precizează MLPDA.