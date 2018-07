Ministerul Sănătății, veste URIAȘĂ pentru toți bolnavii de hepatită

Ministerul Sănătății anunță, de Ziua Mondială de Lupta împotriva Hepatitei, că activitatea de depistare precoce a hepatitelor virale, etapă a Programului național de screening a hepatitelor virale, va debuta la sfârșitul acestui an.

Ministerul Sănătății anunță că prima etapă a Programului național de screening a hepatitelor virale a fost demarat, iar activitatea propriu-zisă de depistare precoce prevăzută în a doua etapă a programului, va demara la finalul acestui an, după obținerea acordului final al Comisiei Europene.

"România a făcut pași importanți pentru supravegherea, controlul și combaterea infecțiilor cu virus hepatitic și pentru îndeplinirea Planului de acțiune recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Asigur toți pacienții că vom continua lupta împotriva hepatitelor virale B și C și mulțumesc asociațiilor de pacienți pentru implicarea civică și devotament”, spune ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

"În ultimii 3 ani, pacienții din România au avut acces la tratamente inovatoare pentru stadii incipiente ale hepatitei virale C. (...) Accesul la tratamentul împotriva hepatitei C a crescut de la 5.800 pacienți în 2016 la 12.000 pacienți în 2017. Începând cu luna septembrie 2018, noile contracte cost-volum-rezultat prevăd extinderea tratamentelor fără interferon către grupe de risc speciale, care pana acum nu au beneficiat de tratament. Este vorba despre pacienții cu hepatita C transplantați de organe solide, altul decat ficatul. De asemenea, vor fi disponibile toate tipurile de tratamente inovatoare care au autorizație de punere pe piață în România" se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

Ministerul Sănătății transmitea, la finalul anului trecut, că România va beneficia, în urma accesării fondurilor nerambursabile, de peste 191 milioane de euro pentru implementarea de programe de depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, cancerului de sân, tuberculozei, hepatitelor B,C şi D, precum şi pentru screening prenatal.