Ministerul Turismului: Investiţie de 7,6 milioane de lei la Ocna Sibiului pentru modernizarea parcului balnear

Ministerul Turismului a anunţat, joi, că 7,6 milioane de lei vor fi investite la Ocna Sibiului pentru modernizarea parcului balnear, amenajarea unui camping turistic şi a unui parc de rulote, potrivit news.ro.

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a spus că Ministerul Turismului asigură o finanţare de 90% din investiţia de bază.

”Am semnat contractul de finanţare la Ocna Sibiului şi consider că astfel am făcut un pas important pentru ca staţiunea balneară Ocna Sibiului să redevină un adevărat punct de atracţie turistică. Aşadar, aproape 7,6 milioane de lei vor fi investite în staţiunea balneară Ocna Sibiului, iar Ministerul Turismului asigură o finanţare de 90% din investiţia de bază. Şi astăzi am găsit Ocna Sibiului plină de turişti pentru că mulţi dintre cei care vin aici cunosc efectele terapeutice ale celor 7 lacuri cu apă sărată din parcul balnear. Staţiunea are un potenţial turistic enorm datorită resurselor naturale. Aproximativ 200.000 de turişti ajung la Ocna an de an, dar sunt sigur că numărul acestora va creşte cu mult după finalizarea proiectului pe care tocmai l-am semnat. În plus, Primăria Ocna Sibiului a depus un proiect de reabilitare a unui pachet de şase străzi din staţiune prin programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, programul demarat, anul trecut, de Guvernul României, care asigură finanţarea în proporţie de 100%", a declarat Trif.

Staţiunea balneară beneficiază şi de reabilitarea mai multor străzi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cu bani de la Guvern.

"Tot pentru judeţul Sibiu vor fi alocaţi bani de la Guvern şi pentru construcţia unei baze Salvamont la Păltiniş, o investiţie pe care am ţinut să o facem mai ales că de aceasta depinde siguranţa turiştilor care ajung pe pârtia de schi de la Păltiniş. Insist să spun că zonele cu potenţial turistic se pot dezvolta cu bani de la minister dacă există implicare la nivelul autorităţilor locale”, a declarat ministrul.

Investiţia va acoperi şi crearea tuturor reţelelor de apă, canal şi de electricitate, amenajarea unor alei pietonale, precum şi amenajarea unor locuri de joacă pentru copii şi construcţia unei clădiri administrative dotată cu duşuri, toalete, bucătărie, maşini de spălat şi spaţii de depozitare, informează Ministerul Turismului.