Miniștrii Apărării și Internelor din Marea Britanie acuză o operațiune rusă: Ambii au fost sunați de 'premierul Ucrainei'

Ministrul Apărării din Marea Britanie, Ben Wallace, dezvăluie că o persoană necunoscută l-a sunat astăzi, pretinzând că este premierul ucrainean.

Wallace a adăugat că a încheiat apelul după ce și-a dat seama că este ceva suspect și că „nicio cantitate de dezinformare rusă” nu poate distrage atenția de la abuzurile asupra drepturilor omului.

Ministrul de Interne, Priti Patel, a spus că și ea a avut un incident similar la începutul săptămânii.

Publicând informația pe Twitter, ea a spus că a fost o „încercare jalnică de a ne diviza”.

No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia’s human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt.

This also happened to me earlier this week. Pathetic attempt at such difficult times to divide us. We stand with Ukraine. https://t.co/Lv5s2WtzyE