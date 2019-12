Ministru PSD, acuzat de urmașul său că 'a lăsat afaceri care se vând pe OLX'

Ministrul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri şi Turismului, Virgil Popescu, a declarat joi, într-o postare pe Facebook că a găsit când a preluat ministerul, "zero buget", "facturi neplătite" şi "afaceri care se vând pe OLX".

"De fapt programul de ”succes” Start Up Nation - by Radu Ștefan Oprea - PSD l-am găsit, când am ajuns la minister, secătuit: zero buget, zero credite de angajament, afaceri ce se vând pe OLX și facturi neplătite", a spus Virgil Popescu.

Ministrul a adăugat că Ştefan-Radu Oprea "a lăsat totul vraişte în urmă" şi îl critică pentru că achită facturile pe care acesta nu le-a plătit în timpul mandatului.

"Și mi se pare că fostul ministru Oprea îi sfidează pe românii care vor să reușească în afaceri după ce a lăsat totul vraiște în urmă și, totuși, îmi spune mie să dau dovadă de respect față de antreprenori făcând plăți complete la facturi! Și deși nu le-a plătit, pretinde că nu îi minte pe antreprenori, ci îi respectă și îi înțelege! Uneori cred că unii din PSD au pierdut total contactul cu realitatea și din turnurile lor de fildeș continuă să se creadă zei și își bat joc de români! Dar, ca de obicei, adevărul învinge", a mai explicat acesta.

În cursul zilei de miercuri, Virgil Popescu a comunicat pe aceeaşi reţea de socializare că Ştefan-Radu Oprea a redus creditele bugetare aferente programului Start-Up Nation cu peste 230 de milioane de lei, de asemenea, fostul ministru ar fi cerut reducerea creditelor de angajament cu 100 de milioane de lei.

"Pe vremea când era ministru la rectificarea bugetară din august a redus creditele bugetare aferente acestui program cu suma de 232.570.000 lei. Pe lângă asta, a lăsat în urmă facturi neplătite, iar mulți beneficiarii au trimis, disperați, reclamații că sunt în situația în care furnizorii le ridică echipamentele livrate și neachitate. Tot Radu Ștefan Oprea a fost cel care a cerut, sub semnătura sa, tăierea creditelor de angajament din buget în sumă de 100 milioane de lei", a declarat Popescu.

Ştefan Radu-Oprea a fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din partea PSD în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019.