Ministru PSD, despre violențele de la protest: 'Cineva' știa și a tăcut. Și-a asumat 'cineva' protestul? Nu

Radu Ștefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, a comentat, printr-o postare pe Facebook, violențele de la protestul din 10 august și urmările acestora, susținând că "este ziua în care 'cineva' a încercat prin forță dărâmarea unui mecanism care a demonstrat că funcționează", mentionand ca nu a fost asumat din cauza ca se stia ca vor exista incidente.

"Guvernarea Partidului Social Democrat a adus o creștere economică record. Pe cine deranjează?

Guvernarea Partidului Social Democrat a dus o creștere semnificativă a salariilor și pensiilor. Pe cine deranjează?

Guvernarea Partidului Social Democrat a lansat programe pentru toți românii care vor să devina antreprenori, din țară sau din diaspora. Noi am dat Start-Up națiunii. Suntem deja în cursă: locuri de muncă, dezvoltare, competitivitate. Pe cine deranjează?

Doctrina Partidului Social Democrat pune accent, în primul rând, pe principiile statului de drept, pe protecția socială a cetățeanului și pe distribuirea corectă a resurselor statului. Pe cine deranjează?

Dreptul la vot și dreptul la liberă exprimare sunt garantate de Constituție. Și votul și protestul sunt forme de manifestare ale democrației. Dar democrația înseamnă respectarea legii, nu anarhie.

Ziua de 10 august va rămâne ca referință nu doar prin prisma manifestării publice. Ziua de 10 august este ziua în care "cineva" a încercat prin forță dărâmarea unui mecanism care a demonstrat că funcționează.

"Cineva", îmi poți spune ce îți dorești în loc?

"Cineva", te deranjează ca românii au început să o ducă mai bine?

"Cineva" se pronunță, susținut de voci "independente" ale presei că jandarmii au înăbușit în gaze și pumni vocea poporului. Și tot "cineva" se antepronunță asumându-și rolul de judecător. Asta mă deranjează pe mine.

Cine a greșit va plăti. Și aici trebuie să se pronunțe justiția și nu "cineva".

Cine a acționat în afara legii, va suporta rigorile legii, indiferent că e civil sau militar. Legea este cea care ne guvernează și este atotputernică. Când "cineva" se pronunță trebuie să o facă în interiorul și nu în afara legii.

Suntem la momentul când "cineva" încearcă să nege evidența. Și-a asumat "cineva" protestul? Nu. De ce? Pentru că știa că vor fi violențe? "Cineva" știa și a tăcut!

Grupuri violente împrăștiate printre oamenii pașnici au acționat toată ziua. "Cineva" poate gândește că așa e normal și că reacția Jandarmeriei a fost brutală și imediat a cerut Parchetului o anchetă de urgență pentru a condamna abuzurile.

"Cineva", prin anumite (aceleași) canale și voci, transformă poziții personale în sancțiuni instituționale. Ei, și asta mă deranjează.

Noi, se pare că deranjăm pentru că ne-am aplecat mai mult asupra cetățeanului, asupra a ceea ce îl doare. Că ne-am întors spre tineri, spre cei care vor să se dezvolte odată cu țara.

Mă încearcă sentimentul că în An Centenar "cineva" este deranjat că României îi merge mai bine.

Am înregistrat progrese remarcabile, am perceput actul de guvernare drept ocazia de a aplica politici de dezvoltare economică și socială, care să aibă ca efect reducerea decalajelor față de statele din Europa de Vest. Datele arată creșterea nivelului de trai, stabilitate macroeconomică, o datorie publică sustenabilă, cel mai mare ritm de creștere a PIB din UE, șomaj la un minim istoric și creșterea exporturilor într-un ritm mai mare decât cel al creșterii importurilor – o premisă bună pentru schimbarea tendințelor în balanța comercială.

Ne concentrăm pe continuarea și consolidarea acestor tendințe, pe atragerea investițiilor private și pe derularea proiectelor de mare infrastructură, dat fiind că am intrat în a doua jumătate a cadrului financiar al UE.

Pe scurt, o guvernare competitivă.

Din punctul meu de vedere, rezultatele concrete în plan economic vor duce la o astfel de limitare a tensiunilor sociale, in pofida eforturilor 'altora'", a scris, pe Facebook, Radu Oprea.