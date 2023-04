Ministru PSD reduce cheltuielile bugetare dar cere 'rambursarea' sumei

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu (PSD), şi-a exprimat speranţa ca suma de două milioane de lei, reprezentând reducerile de cheltuieli de la instituţia pe care o conduce, să fie "rambursată" ministerului, al cărui buget "nu are un impact atât de mare", conform Agerpres.

"Sunt luate din rezerve şi din anumite zone. (...) Noi am întrebat toate instituţiile din subordine dacă şi la ce pot renunţa şi am adunat această sumă. Eu îmi doresc foarte tare ca această sumă - dacă nu va trebui să ni se reţină acum - la rectificare să fie deblocată, ori să ni se ramburseze dacă o dăm, pentru că sunt convins că vor creşte şi încasările şi colectările, iar bugetul Ministerului Culturii nu are un impact atât de mare", a declarat Romaşcanu.

El a spus că înţelege "solidaritatea", dar că "Ministerul de Finanţe şi restul colegilor trebuie să înţeleagă că pot sprijini cultura cu sume care nu sunt importante la un nivel general al bugetului, dar foarte importante pentru Ministerul Culturii".

Romaşcanu a dat asigurări că reducerile nu vor afecta Programul 'Timişoara Capitală Europeană'.

"Timişoara şi-a primit deja banii. Este în regulă. Am zis-o şi o zic şi acum: nu are ce căuta politica în acest an cultural, pentru că e vorba de Timişoara, de timişoreni, de punerea Timişoarei pe harta culturală a lumii. Mai constat că pe ici, pe colo mai sunt înţepături. Ministerul Culturii nu a vrut să se implice direct, tocmai ca să lase comunitatea locală să-şi trăiască succesul şi să nu ducem politica acolo", a adăugat Lucian Romaşcanu.