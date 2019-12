Propunerea ministrului Adrian Oros pentru a rezolva problema forţei de muncă calificate în agricultură: 'Este un deficit fantastic'

Învăţământul dual profesional ar putea rezolva problema forţei de muncă calificate în agricultură, în condiţiile în care în ultimii 2-3 ani se simte tot mai acut lipsa specialiştilor în domeniu, susţine ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care afirmă că ideea relansării liceelor agricole este una nerealistă.

"Este un deficit de forţă de muncă calificată în acest domeniu. Liceele agricole acelea care existau şi formau specialişti cu studii medii, şcolile profesionale, au cam dispărut şi asta este o constatare pe care o facem de câţiva ani, dar mai acut se simte de 2-3 ani, pentru că mai existau vechii agricultori care aveau o calificarea şi care ştiau să facă lucruri, dar între timp s-au pensionat. Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că în unele zone din agricultură şi industrie alimentară se lucrează cu tehnologii foarte performante şi aici trebuie să vină oameni mai tineri care învaţă mai uşor să facă lucrurile. Este un deficit fantastic de forţă de muncă", a precizat Adrian Oros, la Digi24.În opinia sa, ideea relansării liceelor agricole este una nerealistă pentru că liceele agricole de ani de zile au făcut cu totul altceva, mai puţin pregătire agricolă."Să vii să spui că o să ai bani să le dotezi cu laboratoare, cu ferme, cu terenuri, cu specialişti, cu toată tehnica asta din agricultură, este o idee nerealistă. Există însă în toată lumea normală acest învăţământ dual, care poate să fie la nivel profesional, liceal şi universitar. În toată lumea învăţământul tehnic, acolo unde înveţi să faci lucruri este în acest sistem dual şi nu te costă pregătirea, practica aproape nimic, pentru că ai ca şi parteneri, fermierii, cooperativele, asociaţiile care există. Sunt nişte agenţi economici care sunt pe piaţă, pe economia reală, toţi elevii sau studenţii pot să facă practică în acele ferme laboratoare sau fabrici de procesare. O pregătire practică care nu costă nimic sistemul de învăţământ, iar pregătirea teoretică se poate face în şcolile existente, cu profesori, dar cu revizuirea curriculei", a explicat şeful de la Agricultură.

BOMBĂ - 'Bâlbele' ministrului Dezvoltării din declarațiile de avere! Cum a dispărut vila de 910 mp din document odată cu preluarea mandatului



Ministrul a menţionat că în învăţământul dual activează trei actori principali: o autoritate publică locală (la nivel de comună, oraş sau judeţ), inspectoratele şcolare prin liceele care doresc să aibă asemenea clase şi agentul economic.



"Agentul economic pune toată baza practică la dispoziţie şi elevul respectiv lucrează cu capacităţi, cu metode şi cu tehnologii din 2020. Noi dacă am cumpăra acum un tractor sau o fermă sau nişte animale şi le dăm unui liceu, în primul rând nu le-ar putea gestiona şi peste câţiva ani deja tehnologia respectivă ar fi trecută şi ar trebui să cumpărăm, din bani care nu există, alte tehnologii, alte tractoare, alte animale, ori practica se poate face în ferma care există şi care rezistă şi peste un an şi peste doi sau trei ani. Deci acest învăţământ dual care funcţionează în toată Europa este la îndemână", a mai spus Oros.



El dat exemplul unui astfel de parteneriat realizat într-o comună din judeţul Mureş, unde au fost înfiinţate două clase de liceu agricol, una pe zona de agricultură şi una de mecanizare.



"Noi, Universitatea de unde provin, am făcut cu Inspectoratul Şcolar din Mureş, cu câteva ferme şi cu Azomureş doua clase de licee agricole, pe zona de agricultură şi de mecanizare ca funcţionează în comuna Rîciu. Este un exemplu, dar se pot face asemenea, nu neapărat licee, în prima fază şcoli profesionale, pentru că există o cerinţă din partea fermierilor şi o cerinţă din partea copiilor de a activa în acest domeniu. Pe de o parte îi asigură o pregătire foarte bună, iar pe de altă parte şi inserţia pe piaţa muncii. Păi, ei de a doua zi sunt angajaţi. De către cine? Exact de către cei care i-au pregătit. Diploma aceea de carton are o acoperire reală. Din păcate, mai ales în zona tehnică, nu îţi oferă întotdeauna nişte competenţe foarte bune", a concluzionat ministrul Agriculturii.