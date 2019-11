Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, despre plata subvenţiilor: Bani sunt; aseară am semnat deschideri bugetare de 2,2 miliarde de lei

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunţat miercuri că a semnat deschideri bugetare de peste 2,2 miliarde de lei pentru asigurarea plăţilor către fermieri şi reducerea timpului de aşteptare, dând asigurări că "bani sunt" pentru plata avansurilor aferente subvenţiilor pe suprafaţă, relatează agerpres.

"Am cerut colegilor de la APIA o situaţie privind plăţile. M-am gândit că probabil mă veţi întreba şi am venit cu copiuţa. Deci banii sunt. În perioada 16 octombrie - 30 noiembrie, APIA efectuează plăţi în avans, 70% pentru plăţile directe respectiv 85% în cazul măsurilor de dezvoltare rurală, iar de la 1 decembrie vom începe plata finală. Aseară, am semnat deschideri bugetare în sumă de 2.207.228.709 de lei pentru asigurarea plăţilor către fermieri şi pentru a reduce timpul de aşteptare", a spus Oros.În schimb, şeful de la Agricultură, a precizat că în cazul AFIR situaţia plăţilor nu stă la fel de bine ca la APIA, cu o rată de absorbţie de numai 51,8%, deşi a adăugat că mai sunt aproape 4 ani pentru atragerea tuturor fondurilor alocate prin PNDR 2020."Mai puţin bine stăm dincolo, la AFIR, unde am cerut şi acolo o informare, iar aici gradul de absorbţie, contrar a ceea ce se spunea în ultima perioadă de conducerea ministerului, este de doar 51,8%. Sigur, mai avem încă 4 ani, dar cifrele pe care le auzeam şi eu când nu eram aici erau de peste 70%", a subliniat Oros.Potrivit APIA, suma totală autorizată la plată în perioada 16 octombrie - 6 noiembrie 2019 este de 1,041 miliarde euro, iar din această sumă, 1,030 miliarde euro sunt pentru Campania 2019, cu surse de finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) plus cofinanţare de la Bugetul Naţional (BN), pentru un număr de 640.858 fermieri, iar restul de 11,49 milioane euro sunt măsuri de piaţă.Pe 17 octombrie, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţa că a plătit din fonduri europene, în perioada 2017-2019, peste 4 miliarde de euro către fermieri, procesatori, antreprenori şi autorităţi publice din mediul rural, iar rata de absorbţie a depăşit 53%.În perioada ianuarie 2017 - octombrie 2019, AFIR a primit 42.304 cereri de finanţare în valoare de aproximativ 6,05 miliarde de euro, din care a selectat 31.218 proiecte în valoare de peste 3,9 miliarde de euro. În aceeaşi perioadă, AFIR a încheiat 30.759 de contracte de finanţare în valoare de 3,6 miliarde de euro şi a efectuat plăţi de 4 miliarde de euro către fermieri, procesatori, antreprenori şi autorităţi publice din mediul rural.