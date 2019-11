Ministrul agriculturii, Adrian Oros: 'Nu se va renunța la niciun program de sprijin pentru agricultori. Se vor genera și alte programe'

„În timpul mandatului meu, Ministerul Agriculturii se va afla în slujba fermierilor români și nu invers. Folosirea acestora în jocuri politice este de domeniul trecutului”, scrie Adrian Oros, minstrul agriculturii, pe pagina sa de Facebook, potrivit fermierinromania.ro.

De asemenea, ministrul agriculturii a menționat că, la sfârșitul săptămânii trecute, a avut întălniri cu fermierii alături de care a evaluat situația programelor de subvenții. „Am avut o serie de întâlniri cu legumicultorii și fermierii din zona Tecuciului. Am vizitat zona legumicolă Matca și fermele de animale din Barcea unde am discutat cu sute de fermieri despre găsirea unor modalități cât mai eficiente de valorificare a potențialului agricol din această regiune. Concluzia este una singură: Ministerul Agriculturii nu va renunța la niciun program de sprijin pentru agricultori și, în plus, va genera și și alte programe de susținere și de încurajare a acestora”, a precizat ministrul Adrian Oros.

Totodată, ministrul agriculturii a anunțat că trimite Corpul de control al ministerului pentru a verifica legalitatea tuturor plăţilor efectuate de instituţie, inclusiv plata pentru evenimentul din 9 octombrie a.c. de la Romexpo de lansare a candidaturii Vioricăi Dăncilă la prezidenţiale. Premierul Ludovic Orban a susțiut că unii fermierii au fost obligați să participe la eveniment.

„Se ştie foarte clar că unităţile din subordinea Ministerului Agriculturii, directorii judeţeni au fost obligaţi să vină cu angajaţii sau cu fermierii pe care îi controlau, cu forţa. I-au adus să participe la un eveniment politic şi sperăm să aibă curajul de a recunoaşte acest lucru”, a explicat prim-ministrul Ludovic Orban, citat de agenția de presă Mediafax.

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă şi-a prezentat programul de candidat la președinție, în cadrul unui eveniment care a avut loc în 9 octombrie a.c., la Romexpo, în prezenţa a circa 10.000 de persoane, agricultori şi fermieri autohtoni.