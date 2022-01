Ministrul Agriculturii: 'Să spună Cioloș de ce exportăm floarea soarelui în Franţa şi importăm ulei'

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu (PSD), a declarat, marți, că fostul comisar european Dacian Cioloș ar trebui să explice populației de ce a ajuns România să exporte floarea soarelui și să importe ulei.

„Am văzut în spaţiul public foarte multe discuţii lansate şi intervenţiile pe care domnul fost comisar Cioloş le-a avut în cadrul unei conferinţe de presă. Poate că ar fi fost mult mai util ca domnul Cioloş să le spună românilor şi fermierilor români de ce exportăm floarea soarelui în Franţa şi importăm ulei. Pentru că este rodul PAC 2014 -2020, care a fost elaborată sub coordonarea dumnealui. Când îşi pune întrebări de ce agricultura României importă produse finite şi exportă materii prime ar trebui să vină în faţa românilor şi să le explice. Eu din 25 noiembrie de când am preluat mandatul de ministru al Agriculturii nu am altă preocupare decât să găsesc şi să identific soluţii punctuale pentru fermierii români, să lucrez la elaborarea unui plan strategic, care să schimbe la 180 de grade viziunea şi rostul şi dezvoltarea agriculturii româneşti", a spus ministrul.

Planul Naţional Strategic (PNS) pentru perioada 2023-2027 va fi depus la Comisia Europeană (CE) la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie, cel mai târziu, a mai declarat, marţi, Adrian Chesnoiu.



Acest document, în baza căruia vor fi alocate României fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, trebuia depus la CE de către statele membre până la 31 decembrie 2021, însă nouă state, printre care şi România, nu au făcut acest lucru.



"România a schimbat guvernul. Cele nouă state care nu au depus PNS sunt majoritare cele care au schimbat guvernele: Germania, Cehia etc. A existat această îngrijorare ţinând cont de faptul că şi legislaţia europeană subsidiară implementării PAC 2023-2027 nu este finalizată şi ea va fi votată în Parlament la finalul lunii ianuarie şi îmi doresc ca acest document să fie unul transparent, dezbătut cu fermierii şi să răspundă nevoilor. Ce vreau să îi asigur pe fermieri? Că nu există în momentul de faţă niciun risc să pierdem niciun eurocent, nu există nicio problemă în momentul de faţă, pentru că prevederile PNS se vor aplica din 2023 până în 2027 şi nu există aceste probleme. Vom întări colaborarea cu Comisia Europeană, care are la dispoziţie 6 luni de zile pentru evaluarea planurilor strategice şi sunt absolut convins că până la jumătatea anului se vor încheia aceste evaluări ale PNS ale fiecărui stat membru (...). Depunerea PNS se va face la finalul lunii ianuarie - începutul lunii februarie cel mai târziu", a explicat Chesnoiu, într-o conferinţă de presă.