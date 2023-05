Ministrul Alexandru Rafila își instruiește echipa în America pentru gestionarea proiectelor cu fonduri internaționale

Profesionalizare la vârf în gestionarea fondurilor europene în cadrul unui parteneriat strategic între Ministerul Sănătății și SUA. Dr Alexandru Rogobete, Secretar de Stat la Sănătate, instruit în America timp de zece zile la un curs intensiv, care acoperă și metodele de limitare a corupției în achizițiile publice guvernamentale.

La trei luni de la numirea sa ca secretar de stat în ministerul Sănătății, Dr. Alexandru Rogobete (31 de ani) a fost nominalizat de ministrul Sănătății, Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, să participe la un curs intensiv de zece zile pentru managementul fondurilor internaționale și metodele de limitare a corupției în achizițiile publice guvernamentale. Cursul are loc în Statele Unite ale Americii și este organizat de Ambasada SUA din România în parteneriat cu Ministerul american al Justiției.

”Zece zile intense alături de experții în achiziții publice din Statele Unite ale Americii. Am întâlnit profesioniști extraordinari și am văzut și învățat abordări complementare în ceea ce privește managementul proiectelor cu fonduri internaționale, analiza datelor și a posibilelor tentative de fraudă în achizițiile publice guvernamentale. Pe parcursul discuțiilor cu specialiștii americani au fost evidențiate beneficiile digitalizării serviciilor de achiziții publice în domeniul medical care prin automatizare reușesc sa reducă semnificativ riscurile de comportamente neconforme. Astăzi în achizițiile mondiale de top se discută tot mai mult de trasabilitate digitală și concepte de etică în achizițiile publice. Din ceea am văzut în aceste zile este singura soluție pentru o cheltuire mai eficientă și mai aproape de nevoile pacienților. O mare parte din cele învățate aici se pot aplica și în România. Sunt sigur că împreună cu ministrul Rafila putem da o altă înfățișare proiectelor gestionate de Ministerul Sănătății și asta chiar în perioada imediat următoare. Parteneriatul strategic cu experții din SUA va contribui cu siguranță la accelerarea mecanismelor de implementare a proiectelor de dezvoltare din sănătate, finanțate din fonduri internaționale”, a declarat Dr. Alexandru Rogobete.

Cursul are loc în Washington D.C. și New York și a cuprins teme importante care țin de prevenirea corupției și abuzurilor în cazul achizițiilor publice - ”Economic effects of Procurement Colussion”, ”Procurement Collusion Strike Force”, ”Managing and Utilizing Electronic Evidence” și, nu în ultimul rând, ”Preventing and Detecting Procurement Collusion”.

De asemenea, Rogobete a mai participat la discuții tehnice și cu experți de la Ministerul american al Sănătății și cel al Justiției.

”Mulțumesc Ambasadei SUA din România pentru implicarea în dezvoltarea sistemului medical românesc și în profesionalizarea continuă a celor implicați în acest efort”, a mai completat Rogobete, cel care de aproape un an face echipă cu Ministrul Alexandru Rafila în cel mai consistent demers de atragere de bani europeni pentru sistemul medical românesc. În primul an de mandat, au obținut pentru sistemul medical românesc cei mai mulți bani europeni din istoria postdecembristă - peste 2,1 miliarde de euro pentru construirea și dotarea de spitale, cât și pentru modernizarea serviciilor ambulatorii la nivel național.

Ministrul Alexandru Rafila și Secretarul de Stat Alexandru Rogobete au avut o contribuţie majoră în punerea la punct a unei metodologii simple și nebirocratice pentru atragerea banilor europeni din PNRR. În prezent, în calitate de secretar de stat, Dr. Rogobete coordonează derularea tuturor proiectelor de dezvoltare în sănătate din fonduri internaționale.