Ministrul Apărării, despre discursul lui Iohannis: 'O înșiruire de lozinci sterile'/ 'Improvizații sinistre de tip Pro-România nu pot să devină o alternativă'

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, afirmă că discursul președintelui de aseară s-a întemeiat pe un singur deziderat: puterea. Ministrul afirmă că România are nevoie de PSD, partid care a demonstrat de-a lungul timpului că poate guverna, iar "improvizaţii sinistre de tip Pro România" nu pot fi o alternativă.

"Nu am auzit un contra-argument viabil, un reproș punctual. Totul este o înșiruire de lozinci sterile. Cifrele venite chiar de la UE plasează România pe podiumul creșterii și dezvoltării economice în Uniunea Europeană. Românii simt aceste realități în viața de zi cu zi, și totuși se alimentează o psihoză generalizată, lispită de argumente corente, împotriva PSD. Nu puține state din Europa traversează actualmente crize politice cu efecte semnificative asupra actului de guvernare. Observam însă, o diferență fundamentală în ce privește situația din Romînia. Confruntarea politică, viscerală de-a dreptul, nu se consumă în jurul unor proiecte, a unor obiective, a unor idei cu privire la ce ar fi de făcut pentru țară.

Nu știu cât am învățat din lecția scrutinului la Europarlamentare. Diagnosticul este complex, întrucît nu este lesne de explicat (sau acceptat) cum se face că deși beneficiile guvernării PSD sunt certe, imaginea partidului a avut de suferit. De guvernările PSD se leagă cele mai prolifice perioade din istoria post-decembristă a României. Începând cu accederea în UE și NATO, și terminând cu cele mai ample intervale de creștere economică, Partidul Social Democrat a fost un reper.

Realitățile socio-econimice din țara noastră relevă că politicile de stânga sunt esențiale, chiar dacă unii au încercat să trivializeze inclusiv discursul în cheie doctrinară. A devenit aproape frivol să vorbești astăzi în România de politici de stânga și de dreapta. Nu cred că putem continua așa. Este nevoie de o resetare a jocului. Nu pot concepe ca improvizații sinistre de tip Pro-România să devină o alternativă.

Soluțiile la problemele României reale nu am văzut să vină de la “antrepenorii” rapace cu papion ai dlui Iohannis, și nici de la camarila cu epoleți și reflexe neo-marxiste a dlui Barna. Lumea se schimbă, regiunea freamătă, iar România nu poate încăpea pe mâna unor novici, sau aventurieri romantici. România are nevoie de PSD, iar PSD-ul are nevoie de curaj pentru a fi la înălțimea renumelui care l-a consacrat", scrie Gabriel Leş pe Facebook.