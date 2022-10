Ministrul Apărării, mesaj la deschiderea anului universitar: Educaţia - investiţia pe care o naţiune o face pentru viitor

Educaţia este investiţia pe care o naţiune o face pentru viitor, iar conducerea Ministerului Apărării Naţionale consideră că oamenii sunt resursa cea mai de preţ, a transmis, luni, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, cu prilejul deschiderii noului anului universitar.

"Nu am nicio îndoială că mă adresez celor care reprezintă viitorul Armatei României. Misiunea voastră, a fiecărui student, masterand, cursant sau doctorand este grea, fără îndoială, dar este nobilă. Aveţi datoria să vă pregătiţi, să vă instruiţi, să vă perfecţionaţi pentru a deveni acei lideri de care armata noastră are nevoie în viitorul apropiat. Încrederea înaltă pe care românii o au în instituţia militară va trebui consolidată şi confirmată prin rezultatele de excepţie pe care le aşteptăm de la generaţia dumneavoastră", a menţionat Dîncu.El le-a cerut studenţilor să dea dovadă de responsabilitate în pregătire pentru a deveni cadre militare cu viziune modernă, cu mentalitate de învingător, gata să îşi asume misiunile care le vor fi încredinţate, într-un mediu de securitate regional şi global complex şi impredictibil, care pune în faţa strategilor militari noi provocări."Onorat corp didactic, în calitate de profesor universitar, trăiesc alături de dumneavoastră bucuria începutului unui nou an în care ne vom întâlni la catedre şi în amfiteatre cu tinerii studenţi. Vă îndemn să transmiteţi noii generaţii tot ceea ce cunoaşteţi dumneavoastră mai bine, să puneţi accent pe acumulările calitative şi, mai ales, pe dezvoltarea abilităţilor de studiu. O mare parte din succesul acestor tineri, pe parcursul viitoarelor lor cariere militare, vi se va datora şi dumneavoastră, dascălii şi mentorii lor", a completat ministrul Dîncu.