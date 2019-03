LOVITURĂ TERIBILĂ pentru Gigi Becali! Ministrul Apărării anunță: 'Nu se pune problema să renunțăm la clubul de fotbal Steaua București'

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a anunțat, joi, că nu se pune problema ca instituția pe care o conduce să renunțe la secția de fotbal a clubului sportiv al Armatei, Steaua București, catalogând informațiile care au apărut pe această temă drept "zvonuri și legende".

"În 2017, când am ajuns prima data ministru am dat de zeci de procese, am încercat să nu mă bag foarte mult. Ceea ce s-a întâmplat cu Steaua București de atunci încoace merge pe un trend pozitiv, normal, dar nu cred că este viitorul pe care trebuie să-l aibă un club. Pentru un club cu o asemenea tradiție trebuie găsite soluțiile cele mai bune pentru viitor. Funcționează bine, este loc și de mai bine, vom vedea care vor fi soluțiile pe care le vom găsi ulterior, avem întrebări dacă rămân 46 de secții, să vedem ce păstrăm. Ministerul Apărării Naționale nu va putea asigura finanțarea pentru unele secții", a declarat Gabriel Leș, la Prosport Live.

Ministrul Apărării Naționale a catalogat drept "zvonuri și legende" informațiile potrivit cărora ministerul are de gând să renunțe la clubul sportiv de fotbal al Armatei, Steaua București.

"În primul mandat, în 2017, ca ministru al Apărării, aproape 50 la sută dintre mesajele care-mi veneau din zona militară pe anumite chestiuni care țin de organizarea Ministerului Apărării Naționale de la militari, rezerviști și așa mai departe, 50 la sută erau întrebări care țineau de Steaua și de nume. Stăteam să mă gândesc că ministrul Apărării nu trebuie să facă asta și s-a înțeles greșit un anumit lucru. Sunt tot felul de zvonuri și de legende, unele create.. Există voință să rămână mai departe (clubul de fotbal Steaua București-n.r.), binențeles. Secția de fotbal are totuși cei mai mulți bani din tot clubul, dar sunt anumite limitări și legale vizavi de cât poți merge cu o secție de fotbal, să avansezi. Intenția noastră nu este să oprim secțiiile la care se pot face referire pentru renunțarea lor, sunt secții care chiar nu mai au performanță, nici renumele șamd. Nu se pune problema de secția de fotbal", a completat Leș, la ProSport Live.

