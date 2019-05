Ministrul Apelor și Pădurilor s-a enervat când a aflat că fermierii folosesc îngrășăminte chimice în locul celor naturale: 'Nu pot să cred'

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a aflat, marţi, că o platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, realizată cu fonduri de la Banca Mondială într-o comună din judeţul Buzău, are activitatea suspendată de un an de zile pentru că agricultorii preferă îngrăşămintele chimice. Ministrul a cerut verificări ale situaţiei, apreciind că este ”inadmisibil”, relatează News.ro.

Citește și: CNMR trage un semnal de alarmă în privința laserului de la Măgurele: 'Există suspiciuni de furt tehnologic. Ar reprezenta un atac la securitatea națională'

Prezent, marţi, la Buzău, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Dedeş, a vizitat o platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd din comuna Verneşti. Platforma a fost realizată şi dotată cu bani de la Banca Mondială şi avea scopul de a reduce poluarea pânzei freatice cu nitriţi şi nitraţi.

Ministrul a aflat că activitatea platformei este suspendată de aproape un an pentru că gunoiul de grajd, deşi mult mai benefic pentru culturile agricultorilor decât îngrăşămintele chimice, nu este căutat de fermieri.

„E o investiţie făcută în prima etapă printr-un împrumut de la Banca Mondială. Ministerul le monitorizează până la finalizare după care administraţia locală care primeşte o astfel de investiţie la cheie trebuie să o administreze gospodăreşte. Este o premieră aici la Verneşti unde am aflat cu stupoare că această platformă nu a mai colectat gunoi de grajd de aproape un an de zile. Este o premieră, am fost în multe locuri din ţară şi la Ialomiţa şi la Călăraşi şi chiar şi în alte localităţi din Buzău. Nu pot să cred că atunci când se face comparaţia între azot şi gunoiul de grajd fermierii de aici preferă azotul”, a spus ministrul.

Acesta a cerut o analiză a situaţiei de la Verneşti, considerând că este inadmisibil ca fermierii să prefere azotul şi nu un îngrăşământ natural.

”Vreau să analizez clar pentru că este o situaţie singulară şi să vedem de ce nu funcţionează această platformă şi de ce fermierii nu cumpără de aici gunoiul de grajd pentru a-l folosi în agricultură. Am dispus pentru că aici se află şi secretarul de stat Adriana Petcu să facem o analiză să vedem de ce aici la Verneşti lucrurile nu funcţionează”, a mai spus ministrul Apei şi Pădurilor, Ioan Deneş.

La rândul lor, autorităţile din Verneşti au explicat că platforma comunală de colectare şi tratatare a gunoiului de grajd nu funcţionează de aproape de un an pentru că agricultorii nu sunt interesaţi să cumpere îngrăşământ natural al cărui cost de achiziţie, transport şi împrăştiere pe câmp ajunge să fie mult peste cel al îngrăşămintelor chimice.

În timpul vizitei de la Buzău, ministrul Ioan Deneş le-a prezentat primarilor comunelor din judeţ investiţiile pe care Ministerul Apelor şi Pădurilor urmează să le demareze în următorii ani în judeţ, investiţii pentru care a fost alocată în anul 2019 suma de 28,37 milioane lei.