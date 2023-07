Ministrul britanic al apărării clarifică interpretarea greșită a comentariilor sale despre Ucraina

Secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a spus vineri că declaraţiile sale potrivit cărora Occidentul ar dori să vadă mai multă recunoştinţă din partea Kievului pentru ajutorul oferit au fost interpretate greşit, anunță news.ro.

Într-o postare pe Facebook, Ben Wallace, precizează că "a vorbit despre necesitatea ca Ucraina să recunoască uneori că în multe ţări şi parlamente nu are un sprijin la fel de puternic ca în Regatul Unit".

"Comentariile mele despre cum să sprijinim cel mai bine Ucraina au stârnit mult interes, dar şi unele informaţii eronate. (...) Am vorbit despre necesitatea ca Ucraina să recunoască uneori faptul că în multe ţări şi în unele parlamente nu există un sprijin atât de puternic ca în Regatul Unit. Acesta nu a fost un comentariu despre guverne, ci mai degrabă despre cetăţeni şi parlamentari din întreaga comunitate internaţională”, a explicat Ben Wallace.

"Suntem norocoşi că populaţia britanică şi toate partidele din Parlamentul nostru sprijină eforturile noastre de a ajuta Ucraina. Ratingurile noastre de aprobare pentru sprijinul acordat Ucrainei sunt unele dintre cele mai ridicate din Europa - peste 70%”, arată ministrul britanic al apărării.

"Comentariile mele au încercat să reflecte faptul că este important să ne amintim că nu trebuie să vorbim cu noi înşine, ci să depunem eforturi pentru a ajunge la ceilalţi cetăţeni care mai au nevoie de convingere", a insistat Wallace.

Cât despre declaraţiile sale referitoare la o listă de cumpărături furnizate de Kiev ca pentru "Amazon", care au fost intens citate, el a precizat că au fost făcute referindu-se la un eveniment de anul trecut şi au vrut să sublinieze faptul că relaţia Marii Britanii cu Ucraina nu este una de tip "tranzacţional", ci mai degrabă un "parteneriat".

"Personal, voi continua să sprijin Ucraina până la capăt, atât timp cât va fi nevoie, dar parlamentele naţionale au adesea nevoi concurente, iar Ucraina şi Marea Britanie trebuie să continue să încurajeze acest sprijin puternic prin recurgerea la fapte şi la prietenie” - îşi încheie Ben Wallace postarea pe Facebook.

FURTUNA STÂRNITĂ DE WALLACE

"Fie că ne place sau nu, oamenii ar vrea să vadă un pic de recunoştinţă", ar fi spus Ben Wallace la un briefing de presă la Vilnius, atunci când a fost întrebat despre comentariile preşedintelui ucrainean care afirmase ar fi "absurd ca Kievului să i se spună că este binevenit în NATO, fără a i se da o perspectivă clară de aderare. "Uneori le ceri ţărilor să renunţe la propriile lor stocuri (de arme). Uneori trebuie să convingi congresmenii de pe Dealul Capitoliului din America", a punctat Ben Wallace, citat de The Guardian.

Potrivit aceleiaşi surse, Wallace a dezvăluit că a mers în Ucraina anul trecut şi a primit "o listă de cumpărături" cu arme. "Ştii, nu suntem Amazon", a spus el. "Le-am spus asta anul trecut, când am condus 11 ore până acolo, pentru a primi o listă", a mărturisit el. Dar Ben Wallace a spus că a înţeles că Zelenski vorbeşte cu propriul public şi că, în ciuda nemulţumirilor sale exprimate marţi, acordul final de la summitul de la Vilnius a fost unul bun pentru Ucraina.

Ulterior şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Vilnius, cum comentează declaraţiile ministrului britanic al apărării care spusese că Ucraina ar trebui să-şi arate mai degrabă recunoştinţa decât supărarea pentru ceea ce a primit de la aliaţii din Occident. Zelenski a răspuns pe un ton de glumă, dar a subliniat că Ucraina a fost întotdeauna recunoscătoare ajutorului primit de la Londra. "Cred că am fost întotdeauna recunoscători Regatului Unit. Am fost întotdeauna recunoscători premierului şi ministrului apărării, deoarece oamenii din Marea Britanie au susţinut întotdeauna Ucraina. Suntem recunoscători pentru acest lucru”, a spus Zelenski. "Cum altfel ar trebui să îmi exprim cuvintele de recunoştinţă? Sau am putea, ştiţi, să ne trezim dimineaţa şi să ne exprimăm personal ministrului cuvintele de mulţumire. Serios, nu înţeleg esenţa întrebării. Suntem recunoscători faţă de Marea Britanie", a spus Zelenski.

Pe de altă parte, şi premierul britanic Rishi Sunak a părut, miercuri, că doreşte să risipească orice tensiuni create de ministrul său Wallace. "Preşedintele Zelenski şi-a exprimat în mod repetat recunoştinţa faţă de mine şi faţă de poporul britanic şi, într-adevăr, şi faţă de alţi aliaţi. A făcut acest lucru în mod foarte emoţionant în parlament, când a fost în Marea Britanie la începutul acestui an. El continuă să fie recunoscător pentru sprijinul şi leadershipul noastru, precum şi pentru găzduirea multor familii ucrainene. Cred că toată lumea poate vedea că asta este ceea ce simte", a comentat Rishi Sunak într-o conferinţă de presă.