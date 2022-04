Ministrul britanic al apărării: Vladimir Putin ar putea declara în 9 mai mobilizarea în masă a rezervelor sale pentru o ultimă ofensivă în Ucraina

Marea Britanie a prezis că Vladimir Putin se va folosi de parada de ziua victoriei Rusiei, pe 9 mai, pentru a anunța mobilizarea în masă a rezervelor sale pentru o ultimă ofensivă în Ucraina. Vineri, ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a declarat că președintele rus ar putea declara un nou război împotriva "naziștilor" din lume la parada în cadrul căreia Moscova marchează sfârșitul implicării Rusiei în cel de-al Doilea Război Mondial, informează dailymail.co.uk.

Moscova și-a reorientat eforturile pentru a cuceri atât coasta de est, cât și cea de sud a Ucrainei.

Cu toate acestea, la fel ca în primele luni ale invaziei, forțele rusești se confruntă cu o rezistență puternică din partea armatelor hotărâte ale Kievului.

Unii analiști au prezis că Putin a vrut să se afle într-o poziție în care să poată declara o formă de victorie pe 9 mai. Dar, având în vedere că parada de ziua victoriei Rusiei este acum la mai puțin de două săptămâni distanță, acest lucru pare mai puțin probabil.

În schimb, Wallace a declarat pentru LBC Radio că Putin ar putea folosi ocazia pentru a declara un nou război împotriva celor pe care el i-ar numi naziștii lumii, pentru a-și galvaniza populația într-o nouă ofensivă împotriva apărătorilor ucraineni.

„Nu aș fi surprins... că el va declara probabil de 1 Mai că acum suntem în război cu naziștii din lume și trebuie să mobilizăm în masă poporul rus"', a declarat vineri dimineață Wallace. „Putin, după ce a eșuat în aproape toate obiectivele, ar putea căuta să consolideze ceea ce are... și să fie doar un fel de creștere canceroasă în interiorul țării', a continuat el. „Trebuie să îi ajutăm pe ucraineni să scoată efectiv lampa de pe stâncă și să menținem impulsul care îi împinge înapoi”. Wallace a spus că, deși nu are informații care să spună că Putin plănuia un astfel de anunț, acesta era probabil, având în vedere comentariile sale anterioare. „Am văzut o serie de declarații din partea lui Putin despre faptul că acest lucru a devenit un război, acesta este un război prin procură - ceea ce nu este - și naziștii sunt peste tot, practic, nu sunt doar în Ucraina, NATO este plină de naziști. Cred că va încerca să treacă de la operațiunea sa specială"', a declarat Wallace la LBC. „El a rulat terenul, a pus bazele pentru a putea spune uite, acesta este acum un război împotriva naziștilor și ceea ce am nevoie este mai mulți oameni. Am nevoie de mai multă carne de tun rusă". Wallace a spus că comandanții lui Putin au condus mulți soldați la moarte în război. Kievul estimează că numărul acestora se ridică la 23.000.

Secretarul Apărării a criticat „încercările patetice” ale Kremlinului de a-și ascunde pierderile și a adăugat că pentru Rusia a ordona o mobilizare în masă a rezervelor sale ar fi o „recunoaștere a eșecului”.

La începutul acestei săptămâni, Putin a promis că va folosi arme nucleare împotriva oricărei țări care îndrăznește să „interfereze” cu războiul Rusiei din Ucraina.