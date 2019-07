Ministrul de externe iranian a sosit la New York pentru a participa la o conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite

Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a sosit duminică la New York, pentru a participa la o conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a anunţat agenţia oficială iraniană IRNA, preluată de dpa potrivit Agerpres.

Zarif va lua parte la o reuniune a Consiliului Economic şi Social al ONU, a precizat IRNA.Nu au fost anunţate întâlniri cu omologi americani, însă la Teheran erau vehiculate zvonuri că Zarif îşi propune să pregătească o potenţială întrevedere cu oficiali de la Washington în marja Adunării Generale a ONU din septembrie.Duminică, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat că a dat undă verde pentru ca Zarif să primească viză de intrare pentru o vizită la sediu ONU din New York, precizând că deplasările ministrului iranian vor fi strict limitate, a relatat Xinhua.Javid Zarif şi ceilalţi membri ai delegaţiei iraniene, care au sosit duminică la New York, vor avea permisiunea de a se deplasa între sediul ONU, misiunea diplomatică a Iranului şi reşedinţa ambasadorului iranian, situată în apropiere, a declarat Pompeo pentru Washington Post.'Diplomaţii americani nu se plimbă prin Teheran, aşa încât nu văd niciun motiv ca diplomaţii iranieni să se plimbe liber prin New York', a explicat Pompeo, citat de Washington Post.Duminică, preşedintele Hassan Rouhani a afirmat că Iranul este pregătit pentru discuţii cu Washingtonul, citând însă precondiţii pentru negocieri şi chemând la încetarea sancţiunilor americane şi a presiunilor economice împotriva Teheranului.Tot duminică, Franţa, Germania şi Marea Britanie au chemat la dialog pentru salvarea acordului nuclear cu Iranul.Într-un comunicat comun, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel şi premierul britanic Theresa May şi-au exprimat îngrijorarea că acordul din 2015 'va continua să se destrame sub presiunea sancţiunilor impuse de Statele Unite şi în urma deciziei Iranului de a nu mai implementa câteva dintre prevederile centrale ale acordului'.