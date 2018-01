Ministrul demisionar Doina Pană vine cu EXPLICAŢII după plecarea din Guvern: 'Consider că am luat decizia corectă...'

Guvernul a rămas fără unul dintre miniştri în a treia zi a anului. Doina Pană a renunţat la portofoliul Apelor, invocând motive de sănătate.

„Oboseală e din orice poziție, într-adevăr, din cea de ministru e la un moment dat cronică. Am cumpănit foarte mult, e o decizie grea pe care am luat-o. Nu mi-a fost simplu, mă gândesc la ea de câteva săptămâni și am considerat că e deciza corectă”, a spus ministrul demisionar pentru DIGI24.

„Am avut discuții și cu premierul și cu președintele partidului și am fost onorată că amândoi m-au rugat să-mi iau concediu de odihnă și să nu plec. Dar consider că una dintre puținele poziții din care nu-ți poți permite să nu funcționezi sută la sută este cea de ministru și atunci consider că am luat decizia corectă”, a adăugat Doina Pană.

Fostul ministru Doina Pană şi-a anunţat demisia din fruntea ministerului Apelor şi Pădurilor în 3 ianuarie, printr-un comunicat de presă.

„Starea mea de sănătate nu-mi mai permite continuarea activității în calitate de ministru. Prin urmare, vă prezint demisia mea din calitatea de ministru în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, pe motiv de sănătate.

Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasă pe care am avut-o și vă asigur de întregul meu sprijin pentru îndeplinirea programului de guvernare, din calitatea mea de parlamentar”, se arată în textul prin care Pană și-a anunțat demisia, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că succesorul Doinei Pană la Ministerul Apelor şi Pădurilor urmează să fie stabilit zilele următoare, în şedinţa Comitetului Executiv al PSD.

