Ministrul Dezvoltării dezvăluiri HALUCINANTE: Am găsit 12 familii în minister. Principala recomandare: Eu sunt de la Teleorman

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, susține că a găsit nu mai puțin de 12 familii în cadrul instituției, iar majoritatea se recomandau fie că au fost aduși de Sevil Shhaideh, fie direct de Liviu Dragnea. Mai există o categorie pentru care recomandarea era: ”Eu sunt din Teleorman”.

Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu pentru Congresul PSD

”Am găsit un minister al familiei, nu mai puțin de 12 familii - soţul la Direcţia, doamna la Servicii.

Ministerul Lucrărilor Publice e un minister al celor care au gravitat în jurul PSD, în jurul lui Shhaideh, în jurul lui Liviu Dragnea. Cine venea în biroul meu, a patra propoziţie era «eu sunt...» sau «dânsul este adus de... Shhaideh», «dânsul este de la Teleorman». Acest lucru a durat două săptămâni, până când am spus «Stop! Opriţi-vă, nu mai vreau să aud aşa ceva!».

Am anunţat că voi realiza o primă restructurare a ministerului. Am redus cu 30% linia politică a ministerului. Erau 10 politicieni care conduceau ministerul, şase secretari de stat, şi patru subsecretari de stat. Vom reduce cu 30% posturile de conducere, erau 97 de astfel de posturi de conducere. Totodată, au fost tăiate 25% dintre posturile de execuţie, vreau să se asigurăm că nu vor mai fi plimbători de hârtii.”, susține Ion Ștefan.