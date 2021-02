Ministrul Economiei explică de ce a făcut plângere la DNA: 'De comun acord cu domnul premier, Florin Cîţu'

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a depus plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie în cazul granturilor acordate IMM-urilor (Măsura 3), informează un comunicat al ministerului de resort.

"Am arătat foarte transparent toate problemele şi am depus inclusiv o plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie în acest caz, de comun acord cu domnul premier, Florin Cîţu", a adăugat el.

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a semnalat pe 5 februarie că Măsura 3 de ajutor de stat pentru IMM-uri "nu îşi atinge scopul" pentru care a fost creată, în condiţiile în care peste jumătate dintre firme au aplicat pentru achiziţia de imobile, astfel că Guvernul caută soluţii pentru a îndrepta situaţia."Din cei 27.736 de aplicanţi, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Dacă ne raportăm doar la proiectele finanţate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finanţate. Dintre acestea, 1.807 finanţează imobile. Practic, mai mult din jumătate din proiectele eligibile sunt pe imobile. Nu acesta era scopul măsurii. Ea era menită să fie o măsură de ajutor în perioadă COVID şi ajunge să finanţeze cumpărări de apartamente", a explicat Năsui, într-o postare pe Facebook.Tot atunci, premierul Florin Cîţu a anunţat că a dispus o investigaţie din partea Corpului său de control pe modul de aplicare a Măsurii 3 - granturi de investiţii pentru IMM-uri, subliniind că vrea ca banii să ajungă la firmele care au "cea mai mare nevoie"."După o discuţie cu ministrul Economiei, despre Măsura 3 (granturi pentru IMM-uri), am decis că este imperios să se facă o investigaţie de către Corpul de control al prim-ministrului. Vreau să mă asigur că aceşti bani ajung la firmele care au cea mai mare nevoie, în funcţie de criteriile obiective prestabilite. În mandatul meu, banul public este folosit eficient şi transparent", a scris Cîţu, pe Facebook.